Boeing Hisseleri Ciddi Bir Artış Gösterdi: Boeing 737 MAX Etkisi

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Etiyopya Hava Yolları'nın Boeing 737 Max kazası, şirketin hisselerinde ciddi bir düşüşe neden olmuştu. Ancak bu uçakların Haziran ayında tekrardan uçuşa başlaması ile ilgili gelen haberler, şirketin hisselerinde yeniden bir yükseliş yaşanmasını sağladı.

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden bir tanesi olan Boeing, bu sayede kolay kolay yıkılmayacağını da göstermiş oldu. Şirketin kaza sonrası hisseleri çöküş noktasına gelmişti ve düzeleceği pek tahmin edilmiyordu.

Boeing hisseleri yüzleri güldürdü

Şirketin borsadaki durumu ile ilgili yorum yapmadan önce, ne tür planlar yaptıklarını belirtmek gerekiyor. Bu şirket, otonom Jet uçakları üretecek kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip. Bu nedenle çöküşü de sanıldığı kadar kolay olmayacaktır.

Kazanın yaşandığı gün 40 milyar dolar gibi büyük bir borsa kaybı yaşayan şirket hisseleri, daha sonra yükselmeye başladı. S&P 500 endeksi ve Dow Jones Industrial Average, o zamanı en kötü performans olarak belirtmişti.

Şu an için düşünüldüğünde; şirketin en yüksek hisse senetleri ile arasındaki fark, %20’de kaldı. Yakın bir zaman içerisinde Boeing eski gücünü de kazanabilir. Ancak bunu yapmak elbette ki pek kolay değil. Şirketin iptalleri azaltması ve uçuş sayısını artırması gerekiyor. Sizce de Boeing firması, rekor kıran günlerine yeniden kavuşabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.