Boeing'in Yeni Uçağı Sesten Beş Kat Hızlı Uçacak

Amerika Birleşik Devletleri merkezli uçak üreticisi Boeing, sesten 5 kat hızlı yeni bir uçak üzerinde çalıştığını, geliştirilen yeni uçağın yakın zaman sonra hizmete alınmaya hazır olacağını duyurdu.

Sesten hızlı giden uçak kervanını başlatan Concerde, hizmete girmesiyle birlikte yolcuğu taşımacılığına yeni bir soluk getirmiş; ancak üst üste yaşadığı kazalar sebebiyle uzun ömürlü olamamış ve kullanımdan kaldırılmıştı. Buna rağmen diğer uçak üreticileri sesten hızlı uçabilen yolcu uçakları konusunda yaptıkları geliştirmeleri bir kenara bırakmamış, daha güvenli ve hızlı uçaklar üzerinde uğraşmaya başlamışlardı.

Kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni haberlerdeyse Amerikalı uçak üreticisi Boeing’in hipersonik olarak adlandırılan ve Mach 5 yani sesten beş kat daha hızlı yol alabilen bir uçak üzerinde çalıştığı söylendi. Uçağın Concerde’den 30,000 ile 95,000 feet daha yükseğe çıkmasının planlandığı belirtilirken, Concerde’dan 2.5 kat daha hızlı olmasının planlandığı dile getirildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından Atlanta’da düzenlenen konferans sırasında tanıtılan uçağın tasarım aşamasının altı yıl sürdüğü vurgulanırken, kullanıma alınma yılının 2030 olarak planlandığı ifade edildi. New York – Londra arasını 2 saatte gidebilecek uçak, hâlihazırda 8 saat süren yolcuğu dört katı aşağı çekerken, yolcu taşımacılığında farklı bir çığır açacak.