Boeing, Otonom Savaş Uçağını Tanıttı

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak üreticilerinden bir tanesi olan Boeing, insansız savaş uçağı konseptini tanıttı. İnsanlardan kaynaklanan hataları en aza indirgemek için tasarlanan uçak, 2020 yılında göklerde olacak.

Boeing’in Avustralya ile ortak geliştirdiği Airpower Teaming System adındaki otonom savaş uçağı, savaş koşullarında ortaya çıkan risklerin bir kısmını azaltmaya yardımcı olacak.

Avustralya’nın II. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk yerli savaş uçağı olan Airpower Teaming System, 3 bin 704 km menzil sunacak. Otonom savaş uçağı, normal savaş uçaklarına kıyasla çok daha uzun süre uçabilecek ve daha yüksek g kuvvetine dayanabilecek.

11,7 metre uzunluğundaki insansız savaş uçağı, istihbarat, gözetim ve keşif yapabilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca diğer uçaklar arasında güvenli mesafeyi korurken, özerk veya insanlı uçağı desteklemek için istihbarat sağlayabilecek.

Boeing, projenin maliyetini açıklamadı; ancak otonom jetin insanlı bir savaş uçağına oranla daha ucuz olacağını belirtti. ABD dışındaki insansız sistemlere yaptığı en büyük yatırımı bu projeye yapan Boeing, uçağı dünyanın her yerindeki ülkelere satmayı planlıyor.

Otonom sistemler her ne kadar karada kendine daha fazla yer bulsa da, yavaş yavaş gökyüzündeki ağırlıklarını da artırmaya başladı. Zira Boeing’in yanı sıra Lockheed Martin ve Kratos Defence gibi havacılık şirketleri de bu alana önemli yatırımlar yapıyor.

Boeing Airpower Teaming System adındaki otonom savaş uçağının 2020 yılında gökyüzünde olması bekleniyor.