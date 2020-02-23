Boeing Rus Yapımı Parçalar Kullanıyor

Ticari Mürettebat Geliştirme Programı içerisinde kullanılan Starliner uzay aracı için Rus yapımı bileşenler aldığı söyleniyor. Ayrıca bu işlemlerin NASA’nın Ticari Mürettebat Programı ile tamamen uyumlu olduğu da ifade ediliyor.

Boeing şirketinin uzay departmanı, şirketin yeni Starliner insanlı kapsülü için Rus yapımı güç dönüştürücüleri satın aldığını ifade etti. Rusya’nın Voronezh şehrinde bulunan özel şirket, Boeing’in uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) en başarılı bir şekilde en iş yapabildiğini söyledi.

Boeing ve Ruslar anlaştı

Boeing Rusya’da Starliner’a özel olarak üretilen güç dönüştürücü ünitesinin, gücü uzay istasyonundan Starliner’a aktarmaya izin verdiğini de söyledi. Bu işlemlerin, NASA’nın Ticari Mürettebat Programı ile tamamen uyumlu olduğunu da ifade etti.

Boeing Starliner son derece ilginç özelliklere sahip. 7 astronot kapasitesi ile birlikte 60 saate kadar serbest uçuş çalışma kapasitesine ve 210 güne kadar yörüngede sabit kalma yeteneğini de gösterebiliyor.

4,2 milyar dolarlık bir proje kapsamında geliştirilen son teknoloji mürettebat kapsülü, NPO Energomash tarafından geliştirilmiş olan Rus yapımı RD-180 motorları kullanan Atlas V roketleri tarafından fırlatılacak şekilde ayarlandı.