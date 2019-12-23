Boeing Starliner Karaya İnen İlk ABD Yapımı Mürettebat Kapsülü Oldu

Boeing Starliner ilk uçuşunda tam anlamıyla başarılı olamadı; ancak Amerikan uzay ve havacılık tarihine adını yazdırmayı başardı. Karaya iniş yapabilen ilkk mürettebatlı kapsül olduğu aktarılan Boeing Starliner, geçtiğimiz gün New Mexico'da bulunan White Sands Füze Test alanına iniş yaptı.

ABD’de geliştirilen ve uzaya mürettebat taşıyan kapsülerden Mercury, Gemini ve Apollo, benzer teknolojiler kullanmalarına karşın, hızı düşürmek ve daha yumuşak bir iniş sağlamak adına denize iniyorlardı. Starliner ise katı bir alana inmeyi başaran ilk kapsül oldu.

İçerisinde henüz insan taşımayan Boeing Starliner, ilk denemesinde atmosfer dışına çıktı ve dönüş yaptı. Tek parça halinde Dünya’ya dönen kapsülün ana amacı ise Uluslararası Uzay İstasyonu’na bağlandıktan sonra yeryüzüne dönmekti; ancak istasyonla bağlantı kurmayı başaramadı.

Boeing, ilk deneme sonrasında yaptığı açıklama ile Starliner’ın görevde yüzde 85 - 90 başarılı olduğunu, bundan sonra yapılacak geliştirmeler sonrasında bütün görevleri yapabilecek kapasiteye ulaşacağını söyledi.

NASA ve Boeing, imzaladıkları anlaşma neticesinde 2020 yılı içerisinde Starliner kullanarak ilk insanlı uçuşları gerçekleştirmek istediklerini belirtmişlerdi. İlk ciddi testte başarılı olmayan Starliner görevinin ertelenip ertelenmeyeceği konuşulurken, yetkililer geliştirmelerin hızla tamamlanacağını aktardılar.