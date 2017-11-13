Boeing ve ODTÜ'den Çok Önemli İHA Ortaklığı

Boeing Türkiye - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle düzenlenen 'Dikey İniş-Kalkış Yapan İHA Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Dereceye girenler İHA çalışmalarını, Amerika’da uluslararası kongrede sunmak için Boeing desteği kazandı.

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, Boeing'in havacılık alanında en yeni teknolojilerin öncüsü olduğunu belirterek, "Bu gücümüzü, Türkiye’de yeni teknolojilerin gelişimine destek olmak için kullanıyoruz" dedi.

Boeing Türkiye-ODTÜ iş birliğiyle düzenlenen "Dikey İniş-Kalkış Yapan İHA Yarışması"nın ödül töreni, Uzay ve Havacılık Mühendisliği Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Üniversiteli gençleri yarışmaya katılma cesareti gösterdikleri için tebrik eden Sargın, "Yola çıkmak, 'ben yaparım' diyebilmek çok önemli. Ekonomiyi dinamik yapacak olan bu küçük girişimler. Kendinizi hedefleyin, 'zoomlayın' ve bizi tekrar tekrar gururlandırın" dedi.

İHA teknolojisinin gelecek için çok önemli olduğuna dikkat çeken Sargın, Boeing olarak, havacılık alanında en yeni teknolojilerin öncüsü olduklarını söyledi. "ODTÜ ile yaptığımız bu iş birliğiyle Boeing’in teknolojideki öncülüğünü ODTÜ'nün teknik kabiliyetiyle birleştirerek gelecek nesillere havacılık tutkusunu aşılamayı umuyoruz" diyen Sargın, Türkiye'de havacılık sanayisinin geleceği için bugünden çalıştıklarını ifade etti.

ODTÜ Uzay ve Havacılık Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ozan Tekinalp ise üniversite öğrencilerinin de robotik uçan sistemler alanında yetişmesini amaçladıklarını ve söz konusu yarışmayı önümüzdeki yıllarda da tekrarlayacaklarını belirtti.

Üniversitelerin havacılık, uçak, uzay mühendisliği başta olmak üzere, mekatronik, elektrik, makine, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin katıldığı yarışmada dereceye giren takımlar, İHA çalışmalarını 2018'de Amerika’da yapılacak uluslararası bir kongrede sunmak için Boeing desteği almaya hak kazandı.