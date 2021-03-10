Boğaziçi Rektörlüğü Twitter Hesabı Askıya Alındı

Boğaziçi Rektörlüğü Twitter hesabı ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Rektörlüğe ait olan Twitter hesabı askıya alındı.

Boğaziçi Rektörlüğü Twitter Hesabı Neden Askıya Alındı?

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atamasıyla başlayan eylemler ve gözaltılarla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni gelişme yaşandı. Twitter, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün resmi Twitter hesabını askıya aldı ve hesaba olan erişimi kapattı.

@bounrektorluk kullanıcı adına sahip olan hesaba şu an hiçbir şekilde erişim sağlanılamamakta. Twitter tarafından hesap ile ilgili yapılan açıklamada "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır." cümlelerine yer verilirken hesabın neden askıya alındığı detaylı olarak açıklanmadı.

Boğaziçi Rektörlüğü’nün Twitter hesabının çok fazla şikayet almış olabileceği söylentileri ortalıkta dolaşmakta. Ayrıca konu ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi tarafından da bir açıklama yapılmış değil. Hesabın ne zaman açılacağı da yine bilinmezliğini korumakta.

Sizler Twitter'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün hesabını askıya alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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Twitter Yeni Özelliklerini Yayına Almaya Devam Ediyor

Öte yandan Twitter yeni özelliklerini bir bir kullanıma açıyor. Ücretli abonelik, özelleştirilmiş gruplar ve güvenlik modu gibi pek çok yenilik bu yıl itibarıyla Twitter'a eklenecek.

Twitter'ın en merak edilen özelliği ücretli abone olmaya izin veren Super Follows güncellemesi gibi duruyor. İçerik oluşturuculara ekstra para kazanma fırsatı sunan Süper Takip özelliği, Patreon veya belki de Twitch gibi mevcut hizmetlerle rekabet edecek.

Twitter yöneticileri, tacizden uzak bir ortam yaratmanın kullanıcı tabanını büyütmenin anahtarı olduğunu vurguladı. Beykpour, “Twitter’ın tek başına tüm konuşmaları yönetebileceğine inanmıyoruz” diyerek yeni Güvenlik modu özelliğini duyurdu.

Bu özellik, bir kullanıcının yaptığı yorumun bir dizi olumsuz etkileşim almasından sonra otomatik olarak devreye giriyor. Tüm özelliklere aşağıdan göz atabilirsiniz.