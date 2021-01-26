Boğaziçi Üniversitesi'nin Geliştirdiği İlaç Covid-19 Ölümlerini Azaltacak!

SARS-CoV-2 ile enfekte olan kişilerin küçük bir yüzdesinde sitokin fırtınası olarak adlandırılan ciddi derecede önemli bir tıbbi tablo gelişebiliyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin geliştirdiği ilaç ile birlikte yeni tip koronavirüse yakalanan kişilerin sitokin fırtınası ile karşı karşıya kalma riskinin sıfıra indirgenmesi hedefleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nin Geliştirdiği İlaç Ne İşe Yarayacak?

Virüsle mücadelenin temel anahtarı olan bağışıklık sistemi, bazı durumlarda sizi ölüme sürükleyebilir. Nitekim virüsle enfekte olan ve durumu ağırlaşan kişilerin önemli bir yüzdesinde sitokin fırtınası olarak da bilinen bir durum gelişebiliyor ve bu durumda bağışıklık sistemi ani ve sert tepkiler verip tüm vücuda hasar vermeye başlıyor.

Bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesini ifade eden sitokin fırtınası ile birlikte vücutta ciddi iltihaplanmalar başlıyor ve sonucunda çoklu organ yetmezliği gelişebiliyor. Eğer bir hastanın vücudunda sitokin fırtınası gözlemlenmeye başlanırsa, ölüm riski çok yüksek seviyelere ulaşabiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Batu Erman, sitokin fırtınasını önlemek adına yeni ilaç çalışmaları üzerine yoğunlaştı. Erman, konu hakkında yaptığı açıklamalarda çalışmaların nasıl ilerlediği hakkında bazı detaylara değindi:

"İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Gül'ün yürütücülüğünde Koç Üniversitesi ve Bezmialem Üniversitesi'ndeki çalışma arkadaşlarımız ve bir Türk ilaç şirketiyle birlikte 'Anakinra' adı verilen protein bazlı bir kanser ilacının üretimi için araştırmalarımız devam ediyor.

Bu ilaç, bağışıklık sisteminin aşırı aktif hale gelmesi sonrası ortaya çıkan enflamasyonu (sitokin fırtınası) baskılıyor. Şimdi bundan yola çıkan TÜBİTAK destekli yeni projemizle 'Anakinra' ilacını koronavirüs enfeksiyonunu ağır geçirerek, enflamasyon gösteren hastalarda da kullanmak için çalışıyoruz.

Cilt kanserinde (melanom) oldukça iyi sonuçlar elde ettik. TÜBİTAK destekli başka birçok proje yapma şansımız oldu. Kanser hücrelerinin içinde 'p53' adı verilen önemli bir protein var. Bu, birçok kanserde mutasyona uğruyor ve böylelikle hücre, kanser hücresine dönüşüyor.

Bunu engellemeyi hedefleyen ilaçlar üzerine çalışıyoruz. Bunun dışında Türkiye'de bazı ilaç şirketiyle kansere karşı ilaç çalışmalarımız da devam ediyor. TÜBİTAK'tan aldığımız fonla Slovenya ile ortak bir projemizde devegillerden elde edilen 'Nano-body' adı verilen bir antikor geliştiriyoruz. 'Nano-Body'lerimizi geliştirip bağışıklık sistemini güçlendiren bir ilaç olarak kullanmayı hedefliyoruz."

Peki siz Boğaziçi Üniversitesi öncülüğünde geliştirilen bu ilaç hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ilaçla birlikte ölümler önemli ölçüde düşürebilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.