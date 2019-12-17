Boğaziçi Üniversitesi'nde Uçaklar için Jet Yakıt Üretiliyor

Boğaziçi Üniversitesi, yosun laboratuvarında uçaklar için jet yakıt üretimi yaptığını belirtti. Üniversite 2010 yılından bu yana “Sürdürülebilir Kampüs Projesi”ni yürütüyor. Bu proje sayesinde Boğaziçi Üniversitesi günümüzde Türkiye’nin kendine yetebilen tek kampüsü.

Peki ne demek kendine yetebilen kampüs?

Kampüs içinde bulunan rüzgâr santrali sayesinde üniversite, ihtiyacı olan elektriği rüzgârdan elde edebiliyor. Hatta kendi ihtiyacını karşılamakla kalmayıp fazla olan enerjiyi diğer kampüslere de iletiyor.

Bu proje haricinde, üniversitenin bünyesinde bir de yosun laboratuvarı bulunuyor. Bu laboratuvarda yapılan çalışmalar sonucunda, yosunlar tarafından kampüs içinde üretilen karbondioksitten çok daha fazlası emiliyor.

Ve üniversitenin yaptığı son açıklamaya göre; yosun laboratuvarında uçaklar için jet yakıt üretimi çalışmaları yapılıyor. Laboratuvarda yaklaşık 70 tür mikro yosun var. Bu yosunlarla yapılan çalışmalar sonucunda şu anda uçaklarda kullanılan yakıttan çok daha kaliteli bir yakıt elde edildiği söyleniyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen jet yakıt üretimi, kısa zaman içinde iç hat uçuşlarında denenmeye başlanacak.

Yosunlardan pek çok alanda faydalanan yosun laboratuvarı, aynı zamanda bu canlıların üremesi için de çalışmalar yapıyor. Yakın zamanda, bir hasat döneminde 100 tona yakın mikro yosun elde edilmesi hedeflenmiş. Bakalım gelecek günlerde ne gibi yeniliklerle karşılaşacağız?