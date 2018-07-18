Boğaziçi Üniversitesinden Girişimcilik Dünyasına Yönelik Önemli Adım

Uluslararası alandaki başarılarıyla her daim adından söz ettirmeyi başaran Boğaziçi Üniversitesi, teknoloji transferi için ilk üniversite sermaye şirketini kurdu.

Hürriyet 'in haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi tarafından kurulan özel statüdeki ilk Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) anonim şirketi, sanayi, iş dünyası ve işbirliği geliştirme sürecine ve girişimcilik dünyasına önemli katkılar sağlayacak.

Kamu ve özel sektör iş birlikleri yapacak olan şirket, üretilen bilgileri ve hayata geçirilen buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına alacak ve ticarileşme süreçlerinde aktif rol üstlenecek.

Boğaziçi Üniversitesi TTO A.Ş aynı zamanda üniversitedeki öğretim üyelerinin buluşlarını ulusal ve uluslararası patent başvurularını da gerçekleştirecek. Geliştirilen projelerin sanayiye aktarılması ve ticarileşmesi amacıyla ulusal ve uluslararası firmalarla temaslar yürütecek olan şirket, girişimciler için altın değerinde fırsatlar sunacak.

Boğaziçi Üniversitesi TTO A.Ş.’nin Yönetim Kurulu başkanlığını, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan üstleniyor. Senato tarafından seçilen altı yönetim kurulu üyesinden oluşan kurul, farklı disiplinlerden gelen öğretim üyelerini de bünyesinde barındırıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Yöneticisi Sevim Tekeli, akademik girişimcilik alanı başta olmak üzere çok sayıda yeni projeyi uygulamaya alacaklarını açıkladı. Kısa vadede öncelikli planlarının daha önce hiçbir TTO’nun denemediği modeller üzerinde çalışmak olduğunu belirten Tekeli, Boğaziçi Üniversitesi TTO A.Ş.’nin orta ve uzun vadede ise girişimcilik ve ticarileştirme faaliyetlerinden de geri dönüş alınabilecek yenilikçi modeller ortaya koyacağını kaydetti.