Boğaziçi Üniversitesine RoboCup 2018’den Ödül!

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve Araştırma Görevlisi Okan Aşık’tan oluşan RoboAKUT Takımı, Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Arama Kurtarma Simülasyon yarışmasında dünya üçüncülüğünü elde etti.

1977 yılından beri her sene farklı bir ülkede düzenlenen RoboCup, olimpiyat standartlarında futbol, arama-kurtarma, ev ve endüstriyel robotlar kategorilerinde yarışmalar düzenleyen bilimsel bir organizasyon. Bu yıl Montreal’de düzenlenen RoboCup 2018, 40 civarı ülkeden 2000’in üzerinde katılımcıyı ağırladı. Çeşitli özelliklerden oluşan parkurlarda yarışmaların olduğu Arama Kurtarma Lig’inde Japonya, Almanya, Amerika gibi alanında başarılı ülkeler vardı.

Yarışmanın kriterleri; NIST (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) tarafından, her bir alan için farklı olmak üzere robotların manevra, otonomluk, keşif ve el becerileri gibi özelliklerini test etmek üzere dizayn edildi. Farklı alanlarda denenen robotlar, başarılarına göre değerlendirilirken takımlar da kendi arasında derecelendirildi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü RoboAKUT Takımı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı desteğiyle gittiği yarışmadan dünya üçüncülüğüyle geri döndü. Gelecek yıllarda yatırım ve desteğin artmasıyla daha iyi sonuçlar alabileceğimiz bu alan, dünya lansmanımız için bir hayli önemli.