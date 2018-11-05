Bohemian Rhapsody Filminden Görkemli Açılış!

Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury’nin hayatını anlatan Bohemian Rhapsody, açılış hafta sonunda 50 milyon dolar hasılat toplayarak beklentilerin üzerine çıktı.

Mr. Robot dizisinden tanıdığımız Rami Malek’in başrolde olduğu biyografik film, 2018’in en fazla beklenen yapımlarından bir tanesiydi.

İngiliz rock grubu Queen’in ikonik solisti Freddie Mercury’nin hayatını anlatan film, ABD ve Kanada'da sinemalarındaki açılış hafta sonunda 50 milyon dolar hasılat elde ederken, dünya çapında ise 91 milyon dolar topladı.

Henüz yolun başında olmasına rağmen toplamda 140 milyon dolar kazanç sağlayan Bohemian Rhapsody, 52 milyon dolar gibi mütevazi bir bütçe ile çekilmişti.

Film, beklentilerin üzerine çıksa da seyircilerin sinema salonlarına koşmasına pek de şaşırmamak gerekiyor. BAFTA adayı ünlü yönetmen Dexter Fletcher ve Bryan Singer imzalı film çok başarılı bir pazarlama dönemi geçirdi. Bir de başrolde son dönemin en gözde aktörlerinden Rami Malek olunca fazla söze gerek kalmıyor.

Rock müziğinin erkek kraliçesinin hayata ışık tutan Bohemian Rhapsody, Queen grubunun 1970'lerde kurulma sürecinden 1985'teki efsanevi Live Aid performansına kadar 15 yıllık serüvenini gözler önüne seriyor.

Freddie Mercury'yi canlandıran Malek’e Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aiden Gillen, Tom Hollander ve Mike Myers gibi isimler eşlik ediyor.

Bohemian Rhapsody Fragmanı: