Bohemian Rhapsody Filminin Son Fragmanı Yayınlandı

Efsane İngiliz müzik grubu Queen ve Freddie Mercury'nin hayatını anlatan Bohemian Rhapsody filminin yeni fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son fragmanda filmden yeni görüntüler görüyoruz.
Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'i, Mr. Robot dizisinde başarılı bir performans sergileyen Rami Malek canlandırıyor. Yayınlanan fragmanlarda Malek'in Freddie Mercury rolü için çok çalıştığı belli oluyor. Karaktere gerçek anlamda bürünmüş.
Bohemian Rhapsody'nin yönetmenlik koltuğunda Dexter Fletcher ve Bryan Singer ikilisi oturuyor. Rami Malek'in Freddie Mercury'i canlandırdığı filmde Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aiden Gillen, Lucy Boynton ve Tom Hollander gibi büyük isimler bulunuyor. Filmde toplamda 22 şarkı bulunuyor.
Filmde bulunacak şarkılar:
- 20th Century Fox Fanfare
- Somebody To Love - Remastered 2011
- Doing All Right - ...Revisited
- Keep Yourself Alive - Live At The Rainbow
- Killer Queen - Remastered 2011
- Fat Bottomed Girls - Live In Paris
- Bohemian Rhapsody - Remastered 2011
- Now I'm Here - Live At The Hammersmith Odeon
- Crazy Little Thing Called Love - Remastered 2011
- Love Of My Life - Live At Rock In Rio
- We Will Rock You - Remastered
- Another One Bites The Dust - Remastered 2011
- I Want To Break Free
- Under Pressure - Remastered
- Who Wants To Live Forever - Remastered 2011
- Bohemian Rhapsody - Live Aid
- Ay-Oh - Live Aid
- Hammer To Fall - Live Aid
- Hammer To Fall - Live Aid
- We Are The Champions - Live Aid
- Don't Show Me Now - ...Revisited
- The Show Must Go On - Remastered 2011
Bohemian Rhapsody filmi 28 Kasım'da beyaz perdeye adımını atacak.
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