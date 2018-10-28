Bohemian Rhapsody Filminin Son Fragmanı Yayınlandı

Efsane İngiliz müzik grubu Queen ve Freddie Mercury'nin hayatını anlatan Bohemian Rhapsody filminin yeni fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son fragmanda filmden yeni görüntüler görüyoruz.

Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'i, Mr. Robot dizisinde başarılı bir performans sergileyen Rami Malek canlandırıyor. Yayınlanan fragmanlarda Malek'in Freddie Mercury rolü için çok çalıştığı belli oluyor. Karaktere gerçek anlamda bürünmüş.

Bohemian Rhapsody'nin yönetmenlik koltuğunda Dexter Fletcher ve Bryan Singer ikilisi oturuyor. Rami Malek'in Freddie Mercury'i canlandırdığı filmde Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aiden Gillen, Lucy Boynton ve Tom Hollander gibi büyük isimler bulunuyor. Filmde toplamda 22 şarkı bulunuyor.

Filmde bulunacak şarkılar:

20th Century Fox Fanfare

Somebody To Love - Remastered 2011

Doing All Right - ...Revisited

Keep Yourself Alive - Live At The Rainbow

Killer Queen - Remastered 2011

Fat Bottomed Girls - Live In Paris

Bohemian Rhapsody - Remastered 2011

Now I'm Here - Live At The Hammersmith Odeon

Crazy Little Thing Called Love - Remastered 2011

Love Of My Life - Live At Rock In Rio

We Will Rock You - Remastered

Another One Bites The Dust - Remastered 2011

I Want To Break Free

Under Pressure - Remastered

Who Wants To Live Forever - Remastered 2011

Bohemian Rhapsody - Live Aid

Ay-Oh - Live Aid

Hammer To Fall - Live Aid

Hammer To Fall - Live Aid

We Are The Champions - Live Aid

Don't Show Me Now - ...Revisited

The Show Must Go On - Remastered 2011

Bohemian Rhapsody filmi 28 Kasım'da beyaz perdeye adımını atacak.