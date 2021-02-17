Bölgesel Kısıtlama Tedbirleri Talebi! İşte Gelebilecek Tedbirler

Bazı illerde vaka sayılarının artmasının ardından bölgesel kısıtlama tedbirleri talebi paylaşıldı. aradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Bölgesel Kısıtlama Tedbirleri Gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabı üzerinden illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaşmıştı. 8 – 14 Şubat 2021 tarihlerini kapsayan haritaya göre yeni tip koronavirüs vakalarının en fazla olduğu iller sırasıyla Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun olmuştu. Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, koronavirüsün en çok cenaze nmazları, taziye ve en ziyaretlerinde yayıldığını tespit etmişti.

İl bazında en yüksek vaka sayılarına sahip olan şehirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Faruk Aydın, "Liderliği Karadeniz Bölgesi'nin götürdüğünü gördük. Rize, Trabzon, Ordu, Giresun ve Samsun’da yüksek oranda, haftalık 100 bin kişiye düşen sayılarda en yüksek olan kentler olarak karşımıza çıkıyor. Bizi takip eden diğer bölgelerde ise illerde daha az sayıda olduğu görülüyor. Bir bölgenin değil tamamı değil ama bölgede bazı iller ön plana çıkıyor. Karadeniz Bölgesi'nin ortak bir liderliğe birlikte sahip olmaları, ‘homojen’ bir dağılım olduğunu düşündürdü” dedi.

Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz'deki tüm illerde ulaşım kısıtlaması ve tam kapanam gibi ek kısıtlamaların uygulanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, “Burada ek tedbirlerin alınmasına ihtiyaç olduğu açık. Ek tedbirler kişisel önlemlerin yanında kapanma, şehirler arası ulaşım, şehir içi ulaşım, kırsala göç, kırsaldan dönüş gibi kısıtlamalar uygulanmalı. Karadeniz ve bunun lideri olan Trabzon’da tam kapanmaya yönelik veya benzer bir tedbirin alınmasının gerekli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Doğu Karadeniz'de COVID-19'un bütün bölgeye yayıldığını belirten Prof. Dr. Aydın, “Karadeniz Bölgesi'nin baştan başa enfekte olduğu ve bunun kentten kırsala kadar yaygın olarak bulunduğunu ve benzer rakamlarda olduğu görülüyor. O yüzden 'homojen' bir dağılım olduğu şüphesini akla getiriyor. Bu nedenle taramaların daha da artırılması, test sayılarının artırılarak kaynakların mutlaka tespit edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: