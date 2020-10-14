Sürpriz Gelişme: Booking Türkiye'ye Geri Dönüyor!

Dünyaca ünlü popüler otel rezervasyon sitesi Booking, 3 yıllık bir aranın ardından yeniden Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak. Booking Türkiye ne zaman açılacak? Booking'in Türkiye'de ofis açağacağı bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Booking Türkiye Ne Zaman Açılacak?

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, rezervasyon sitesi Booking.com'un Türkiye'de ofis açmayı ve vergi ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. Ofis açmak için çalışmalarını hızlandıran şirketin, Türkiye'de elde ettiği cirodan yüzde 7.5 vergi vereceği söyleniyor.

Booking.com'un Hollanda merkezindeki yetkililerinin Türkiye'de Turizm, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarılıyor. Türkiye'de ofis açması ve vergi ödemesi halinde faaliyetlerine devam edebileceği söylenen Booking.com'un bu yönde çalışmalarını hızlandırdığı bildiriliyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Booking hakkında daca açmıştı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi sitenin faaliyetinin durdurulmasına karar vermişti. Site avukatları karara itiraz etmişti.

Mahkeme, haksız rekabete yol açan reklamların siteden ve tüm online uygulamalardan kaldırılmasına ve ayrıca 500 bin lira teminatın yatırılması halinde daha önce verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılarak faaliyetlerine devam etmesine karar vermişti.

Konu hakkında Booking tarafından resmi bir açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. Sizler Booking'in Türkiye'de yeniden hizmet verecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!