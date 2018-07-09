Booking.com Tekrardan Hizmete Girebilir

Yaklaşık bir senedir ülkemizde hizmete kapalı olan Booking.com için sevindirici haber geldi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya tarafından yapılan açıklamada, Booking ve benzer sitelerin gerekli düzenlemeler sonrasında açılabileceği belirtildi.

Geçtiğimiz gün katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, tatil döneminin yeniden başlamasıyla birlikte yasaklama getirdikleri siteleri yeniden açma girişiminde olduklarını aktardı. Başta Booking olmak üzere benzeri tatil siteleri için düzenleme yapacaklarını dile getiren Başkan, 'kurumsal üyelik' konusuna vurgu yaptı.

Booking ve Benzeri Siteler İçin Kurumsal Üyelik Geliyor

Şu anda ülkemizde yalnızca yurt dışı turları için hizmete açık olan Booking'in bir yıldır iç turizmde yasaklı olduğunu belirtmek gerekiyor. “Merkezleri Türkiye dışında olup, tüketiciyle turizmciyi bir araya getirerek para kazandıran Booking.com benzeri siteler için ‘kurumsal üyelik’ statüsü üzerinde çalışıyoruz." şeklinde konuşan Bağlıkaya, sitelerle etkileşim içerisinde olduklarını ifade etti.

"Kurumsal üyelik statüsü hayata geçince Booking.com benzeri hizmetler ülkemizde yeniden hizmete açılabilecekler. Bu konuda geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz Booking.com yetkililerine teklifte bulunduk” açıklamasını yapan TÜRSAB Başkanı aynı zamanda Booking'in haksız rekabete yol açmasının yanlış olacağını belirtti.