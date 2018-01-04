Booking.com Türkiye'de Tekrar Hizmet Vermeye Başlıyor!

Ülkemizde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği - TÜRSAB'ın açtığı dava sonucu hizmet vermeyi durduran otel rezervasyon hizmeti konusunda dünya lideri olan Booking.com nihayet geri dönecek ve Türkiye'de yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene Mart ayında TÜRSAB'ın haksız rekabet nedeniyle açtığı dava sonucu Booking.com, Türkiye'deki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Bu tarihten sonra Booking.com üzerinden yurt dışındaki sitelere göz atabiliyor ve rezervasyon yapabiliyorduk, yurt dışından da Türkiye'deki sitelere göz atılıp rezervasyon yapılabiliyordu. Fakat ülkemizden Booking.com'a giriş yaptığınızda Türkiye'deki otel ve diğer konaklama hizmetlerini bulamıyor, rezervasyon yapamıyordunuz. Aradan geçen süre içinde Booking.com davasında farklı duruşmalar yapıldı; fakat Booking.com tekrar hizmete açılmadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, "Türkiye'de Turizm Trendleri" adlı etkinlikte Booking.com hakkında yeni bilgiler paylaştı. Bu bilgilere göre Booking.com ile görüşmelere başlanılmış ve Booking.com Türkiye içinde yapılan tatiller için gerekli cezayı ödemeyi kabul etmiş. Bu da şu anlama geliyor, Hollanda merkezli bir firma olan Booking.com, cezasını ödedikten sonra tekrar Türkiye'de hizmete başlayabilecek.

Firmanın önümüzdeki aylar içinde hizmet vermeye başlayacağı belirtilirken net bir tarih paylaşılmıyor.