Booking.com Türkiye'den Vazgeçmemekte Kararlı

Ülkemizde TÜRSAB - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından başlatılan hukuki süreç sonucunda yurt içi seyahatlar için hizmet vermeyi sonlandırmak zorunda kalan Booking.com, halen devam etmekte olan bir dava sürecinde. Bu süreçte, önümüzdeki günlerde 5. duruşma yapılacak.

23 Ekim tarihli duruşma öncesinde Booking.com yetkilileri firmanın geleceği ve hedefleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Hatırlanacağı üzere, 29 Mart'ta Booking.com'un ülkemizdeki faaliyetleri durdurulmuştu. Kullanıcılar Booking.com üzerinden yurt dışındaki otellere rezervasyon yapabilseler de Türkiye'deki oteller için rezervasyon yapamıyordu. Booking.com yasağı konusuna değinen firma yetkilileri Habertürk'e yaptıkları açıklamada şu sözleri kullandılar:

"Türkiye ile uluslararası çaptaki çalışmalarımız devam edecek. Türkiye'nin göz alıcı doğal güzellikleriyle eşsiz kültürünü keşfetmek için tüm dünyadan burayı ziyaret edecek seyahatçilere aracı olmayı sürdürüyoruz. Türkiye'deki kullanıcılarımız da uluslararası seyahatlerinde hizmetlerimizden yararlanabilirler.

Umuyoruz ki yakında ülke içi seyahatlere ilişkin servislerimizi tekrar sunacağız. Bu kapsamda Türkiye'deki resmi kanallarla diyaloğumuzu açık tutmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizin Türkiye içinde kullanıma tekrar açılması için uzlaşma sağlanacağına inanıyoruz. "

Görüleceği üzere Booking.com, Türkiye'de hizmet vermeyi bırakmayı düşünmüyor. Yasal sürecin sonunda mahkemenin alacağı karar da firmanın geleceğini şekillendirecektir.