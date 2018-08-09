Booking.com’un Ardından 20 Siteye Daha Hukuki İşlem Yapılacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), geçtiğimiz yıl vergi ödemediği ve haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle, online otel rezervasyon portalı olarak hizmet veren Booking.com hakkında hukuki işlem başlatmıştı.

Booking.com’a açılan davada İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, Booking.com şirketinin, internet adresi üzerinden veya oluşturulacak başka bir adres üzerinden, Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti.

TÜRSAB’ın Booking.com’un ardından 20’ye yakın internet sitesi hakkında daha hukuki işlem başlatacağı açıklandı. Buna göre hakkında hukuki işlem başlatılacak olan siteler arasında, Airbnb, Agoda, Skyscanner ve Expedia da bulunuyor.

TÜRSAB’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu toplantısında konuyu gündemine alan TÜRSAB, Türk pazarında, Türk müşteriye, Türkiye'de ürün ve hizmet satarak kazanç elde etmesine rağmen, vergi ödemeyerek Türk seyahat acentaları ve Türk tur Operatörleriyle haksız rekabet eden Airbnb, Agoda, Skyscaner ve Expedia gibi 20'ye yakın internet sitesi ile ilgili hukuki işlem başlatacak.” ifadelerine yer verildi.