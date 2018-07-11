Booking.com'un Tekrar Açılma Talebi Mahkemeden Döndü

Online otel rezervasyon portalı olarak hizmet veren “Booking.com”un, devam eden haksız rekabet davasında Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulmuştu. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Booking.com’un, teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına yönelik yaptığı talebin reddedildiği ortaya çıktı.

TÜRSAB avukatları, online rezervasyon portalı Booking.com’un faaliyetlerinin durdurulması talebiyle dava açmıştı. Davanın gerekçesi ise Booking.com’un seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirmesi olarak ifade edilmişti. Davayı 29 Mart 2017 tarihinde kabul eden mahkeme, Booking.com şirketinin, internet adresi üzerinden veya oluşturulacak başka bir adres üzerinden, Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılmasına karar vermişti. Mahkeme ayrıca bir önceki celse, İstanbul, Marmara ve Boğaziçi Üniversitelerinin vergi ve ticaret hukuku konularında uzman öğretim üyeleri arasında belirlenecek bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenmesine karar vermişti.

Booking.com avukatları ise, Türkiye’deki faaliyetlerinin tedbiren durdurulması kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme, 26 Mayıs 2017'de verdiği kararla itirazın reddedildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Booking.com avukatlarının ikinci kez itirazda bulunduğu; ancak ikinci itiraz talebinin de mahkemece reddedildiği ortaya çıktı.

Mahkemenin kararında, teminat karşılığı tedbir kararının kaldırılmasının bu aşamada mümkün olmayacağı belirtilerek, bilirkişi raporunun beklenmesi gerektiği, varsa zararın rapor ile belirleneceği vurgulandı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada, beklenilen bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığı öğrenildi. Ayrıca, söz konusu kararın gerekçesinin de yazıldığı ve yeniden temyize gönderileceği belirtildi.