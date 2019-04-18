Bor Teknolojisiyle Namluların Ömrü Uzayacak

Silahların namlu ömrünü artırmak amacıyla bor madeninden elde edilen özel malzeme üretildi. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikasında üretilen bu madde ile silahların namlu ömrü uzayacak.

Son yıllarda yerli ve milli imkanlarla üretilen piyade tüfekleri MPT-76, MPT-55, keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 gibi silahlarla dikkat çeken MKEK Silah Fabrikası, silahların namlu ömrünü uzatmada bor teknolojisinin kullanıldığı yeni bir çalışma başlattığını duyurdu. Bu kapsamda tasarlanan ve prototipi tamamlanan namlusu bor kaplı silahlar, Nevşehir'de düzenlenen Uluslararası Bor Sempozyumu'nda tanıtıldı.

Etkinlikte ayrıca dünyanın ilk bor kaplamalı namlusunu taşıyan silahların yaklaşık 3 ay sürecek test sürecinin de başlatıldığı açıklandı. Uygulama, ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullandığı dakikada 850 atım kapasitesine sahip olan MPT-55'te denendi. Krom kaplı namluların üretim aşamasındaki iş sağlığı ve güvenliği açısından yol açtığı sorunların da bor teknolojisi ile minimuma inmesi bekleniyor.

Özel Üretilen Malzeme Tüm Silahlarla Uyumlu

Tank ve obüs gibi silahların namlusunda da kullanılabilecek olan bor teknolojisi, test sürecindeki maliyetin göz önünde bulundurulması nedeniyle şimdilik sadece personel silahlarında denenmekte. Bor uygulamasının yapıldığı silah namlularından olumlu sonuç alındığında hem maliyet, hem namlu ömrünü artırma hem de işçi sağlığı açısından savunma sanayisinde önemli bir aşama kaydedilmiş olacak.

Sizler bor ile üretilen malzeme hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!