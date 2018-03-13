“Borcunuz Var, Haciz Yapılacak” Diyerek Dolandırdılar

Son yıllarda ülkemizde dolandırıcılık yöntemleri maalesef giderek çeşitlendi ve artış gösterdi. Daha önce yaygın dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan, telefonda kendisini polis veya savcı olarak tanıtma şeklindeki dolandırıcılık yöntemine pek çok vatandaşımız paralarını kaptırmış ve mağdur olmuştu. Yine bazı çeteler de sigorta borcu, kredi kartı iadesi ve hediye puan vereceğiz diyerek milyonlarca liralık dolandırıcılık yapmıştı.

Şu sıralar ise dolandırıcılık çetelerinin yeni ve daha farklı yöntemler kullanarak vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre dolandırıcılık çeteleri öncelikle, “asistanlık danışmanlık” adı altında yasal şirketler kuruyor. Daha sonra çeteler, “asistanlık çağrı merkezi” adı altında çeşitli illerde ofisler açıyor ve açtıkları bu ofisler üzerinden vatandaşlara “Borcunuz var, haciz yapılacak” şeklinde SMS’ler atarak onları dolandırıyor. Çeşitli illerde kurdukları şubeler üzerinden bu eylemlerini gerçekleştiren dolandırıcı çetelerin, Türkiye genelinde 10 bin kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 20 milyon TL’lik vurgun yaptığı söyleniyor.

Yeni dolandırıcılık yönteminde, binlerce kişinin kimlik bilgisini elinde bulunduran çete, vatandaşlara “Borcunuz var, haciz yapılacak” şeklinde SMS mesajı atıyor. Hatta mesajların inandırıcı olması için mesaja bir avukat ismi de yazılıyor. Mesajlarda yazılan avukat isimlerinin, barolardan rastgele seçildiği ve bu dolandırıcılık yönteminden dolayı avukatların da mağdur olduğu öğrenildi. Çete üyelerinin, bazen de mesaj atmak yerine vatandaşları telefonla arayarak, kendilerini avukat olarak tanıttıkları ve bu yöntemle vatandaşları tehdit edip onlardan para istedikleri belirtildi.

Bu çetelerin kurbanları arasında yer alan vatandaşların bir kısmı da bankalara kredi başvurusu yapan fakat ret cevabı alanlardan oluşuyor. Çetelerin, kurbanlarını, “Sizin adınıza kredi işlemlerinizi takip edip garanti kredi alabiliriz” diyerek inandırdığı ve hatta kurbanlarından, gönderdikleri başvuru formu için bile 400 lira aldığı anlaşıldı. Dolandırıcılık çetesinin mağdur ettiği vatandaşlardan biri olan S.G: “Bu tür olaylara gülüyordum ancak ben de mağdur oldum” diyerek suç duyurusunda bulundu.