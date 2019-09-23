Borderlands 3 Çıkışı Sonrasında Rekor Üstüne Rekor Kırdı

Borderlands 3 bir çıktı, pir çıktı. Öyle ki ilk günden bu yana 2K Games ve Gearbox Software ikilisinin yüzünü sürekli güldürüyor. Rekorları beraberinde getirmiş olan devam oyunu, ilk beş gün içerisinde beş milyondan fazla satmayı başardı.

Borderlands 2 oyununun akabinde geçen Borderlands 3, 13 Eylül 2019 tarihinde PlayStation 4, PC (Epic Games Store) ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Sunulmasıyla birlikte oyuncuların yoğun ilgisine maruz kalan oyun, ilk beş gününde beş milyondan fazla satmayı başararak 2K Games tarihinin en hızlı satan oyunları sıralamasında ilk sıraya oturmuş oldu. Bu, aynı süre içerisinde Borderlands 2 oyununun elde ettiği rakamın iki katına denk geliyor. Bu bağlamda şirkete bir milyar Dolar kazanç sağlayan bir diğer oyun olma başarısını da göstermiş oldu.

Satışların yüzde yetmişinden fazlasının dijital üzerinden gerçekleştiği Borderlands 3, aynı zamanda 2K Games oyunları arasında en fazla ön-siparişi alarak Epic Games Store üzerinde de ön-sipariş rekoru kırmış oldu. Şu ana kadar herhangi bir rakam detayı verilmiş değil ama 2K Games ve Gearbox Software ikilisinde ağızlar kulaklara vardığına göre hatırı sayılır bir rakamdan söz edildiğini tahmin etmek güç değil.

Son olarak, bir rekor da Twitch üzerinde kırıldı. Verilen bilgiye bakılırsa, 2K Games oyunun Twitch üzerinde beş günde on dört milyon saatten fazla izlendiğini söylüyor. Bu rakamla sadece Borderlands 2 oyununun yedi yılda ulaştığı rakam ikiye katlanmadı, aynı zamanda çıkış gününde en fazla izlenen oyun oldu.

Bir haftadan az bir sürede böylesi rekorlara imza atılması, geliştirici ekibin harcadıkları zaman ve verdikleri emeğe kat ve kat fazlasıyla değimiş oldu. Bununla birlikte ileride yayınlanması planlanan içerikler için de şevkle çalışmalarını sağlayacaktır. Hazır planlanan içerikler demişken, önümüzdeki ay içerisinde Bloody Harvest adıyla oyun içi etkinliğin başlayacağını bir kez daha hatırlatalım. Şimdilik tarihi belli değil ama detayları buradan okuyabilirsiniz.