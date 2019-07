Borderlands 3 Cross-Play Desteğiyle Çıkmayacak

Gearbox Software ve 2K Games bugün TSİ 17:00 sıralarında Borderlands 3 ile ilgili yeni bir duyuru gerçekleştirecekler. Bununla ilgili paylaşım, Twitter üzerinden Türkçe meali ile "Birlikteliğin Kutlaması" şeklinde yapılmıştı. Çoğu kişi buradaki 'birliktelik' ile Cross-Play desteği kastediliyor sanmıştı. Bildiğiniz gibi Nisan ayındaki Borderlands 3 duyurusu sırasında Gearbox Software Üst Yöneticisi Randy Pitchford, stüdyo olarak bu özelliğe büyük ilgilerinin olduğunu dile getirmişti. Ne var ki bugün yapılacak olan duyurunun Cross-Play desteği ile ilgili olmadığı kesinleşti.

Konu ile ilgili olarak Twitter üzerinden açıklama yapan Pitchford, "Kimileri gerçekleşecek olan duyurunun Cross-Play ile ilgili olacağını tahmin ediyor olabilir. Muhteşem bir duyuru olacak ama Cross-Play ile ilgili olmayacak. Ama iyi haber şu ki çıkış sonrası Borderlands 3 için en kısa sürede elverişli bir Cross-Play desteği sunmak için ortaklarımızla taahhütte bulunduk." açıklamasını yaptı. Bu gönderi ile bağlantılı diğer gönderisinde ise sözlerine devam etti: "Açık konuşmak gerekirse, en kısa sürede elverişli bir Cross-Play deneyimi oluşturabilmek adına ortaklarımızla yakın bir çalışma gerçekleştirdiğimiz için Borderlands 3'ün çıkış gününde herhangi bir Cross-Play fonksiyonu olmayacak. Mümkün olabildiğince çok platformda Cross-Play için söz veriyoruz."

