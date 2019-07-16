Borderlands 3 Cross-Play Desteğiyle Çıkmayacak

Gearbox Software ve 2K Games bugün TSİ 17:00 sıralarında Borderlands 3 ile ilgili yeni bir duyuru gerçekleştirecekler. Bununla ilgili paylaşım, Twitter üzerinden Türkçe meali ile "Birlikteliğin Kutlaması" şeklinde yapılmıştı. Çoğu kişi buradaki 'birliktelik' ile Cross-Play desteği kastediliyor sanmıştı. Bildiğiniz gibi Nisan ayındaki Borderlands 3 duyurusu sırasında Gearbox Software Üst Yöneticisi Randy Pitchford, stüdyo olarak bu özelliğe büyük ilgilerinin olduğunu dile getirmişti. Ne var ki bugün yapılacak olan duyurunun Cross-Play desteği ile ilgili olmadığı kesinleşti.

We hope to see you there. 🌹 #Borderlands3 pic.twitter.com/JxDfmkSwcM — Borderlands 3 (@Borderlands) 12 Temmuz 2019

Konu ile ilgili olarak Twitter üzerinden açıklama yapan Pitchford, "Kimileri gerçekleşecek olan duyurunun Cross-Play ile ilgili olacağını tahmin ediyor olabilir. Muhteşem bir duyuru olacak ama Cross-Play ile ilgili olmayacak. Ama iyi haber şu ki çıkış sonrası Borderlands 3 için en kısa sürede elverişli bir Cross-Play desteği sunmak için ortaklarımızla taahhütte bulunduk." açıklamasını yaptı. Bu gönderi ile bağlantılı diğer gönderisinde ise sözlerine devam etti: "Açık konuşmak gerekirse, en kısa sürede elverişli bir Cross-Play deneyimi oluşturabilmek adına ortaklarımızla yakın bir çalışma gerçekleştirdiğimiz için Borderlands 3'ün çıkış gününde herhangi bir Cross-Play fonksiyonu olmayacak. Mümkün olabildiğince çok platformda Cross-Play için söz veriyoruz."

To be clear, there will not be any cross-play functionality in Borderlands 3 at launch as we work closely with our partners to create a positive cross-play experience as soon as practicable. We are committed to cross-play on as many platforms as possible. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 15 Temmuz 2019

Borderlands 3, Gearbox Software tarafından geliştiriliyor ama yayın hakları 2K Games şirketinin elinde. Haliyle Cross-Play de dahil olmak üzere platform ortaklığı ile ilgili verilecek olan tüm kararlar onlarda bitiyor. Şu anda netleşen herhangi bir şey olmadığı için beklemekten başka bir çaremiz yok.

Öte yandan, bugün gerçekleşecek olan etkinlikle Gearbox Software ve 2K Games ne gibi bir duyuru yapacaklar merak ediyoruz. Pitchford tarafından muhteşem olarak söz edilmesi bizleri heyecanlandırmadı ama öğrenmek için fazla bir zaman kalmadı. Gelişmeler için bizi takipte kalın.