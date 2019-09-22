Borderlands 3'e Yeni Vault Hunter Karakterleri Gelmeyecek

Borderlands serisinde Borderlands: The Pre-Sequel ve Borderlands 2 oyunlarının çıkışlarından sonra iki yeni karakter ve dört yeni sınıf eklenmişti. Durum böyle olunca, Borderlands 3 için de benzer bir planın yapılıp yapılmadığı merak edilmiyor değil. Ancak böyle bir durum söz konusu olmayacakmış gibi görünüyor. Gearbox Software Borderlands 3 için yeni Vault Hunter karakterleri planlamıyor.

Geçtiğimiz Cuma günü Borderlands Show adı altında özel bir canlı yayın yapılmıştı. Bu canlı yayının kapanışına yakın da Oyun Yönetmeni Paul Sage ile soru-cevap seansı gerçekleştirildi. Sage, kendisine sorulan ek Vault Hunter karakteri ile ilgili soruya "Muhtemelen eklenmeyecek. Hayır." cevabını verdi.

Bundaki en büyük dayanak noktası ise Borderlands: The Pre-Sequel ve Borderlands 2 için yayınlanan genişletme paketleri ile ilgili verilermiş. Öyle ki, oyuncular favori karakterlerini baştan seçiyorlar ve seçtikleri karakterleri ile maceralarına devam etmek istiyorlarmış. Bu nedenle de Borderlands 3 oyununda karakterlerin kendi içerisindeki çeşitliliğe yönelmişler ve bunun sonucunda da fazlaca özelleştirme seçenekleri ortaya çıkmış. "Şimdi kimi insanlar daha fazla karakter isteyebilirler ama böyle yapacağımızı sanmıyorum, Borderlands 3 için olmayacak." diyor, Oyun Yönetmeni Paul Sage ve önceki oyunların verilerine bakarak "İnsanlar indirilebilir içerik karakteri ile beş bölüm ilerledikten sonra esas karakterlerine dönebilirler." diye de sözlerine ekliyor.

Son olarak, ilk topluluk etkinliği olan Bloody Harvest'in de Ekim ayında başlayacağını hatırlatalım. Borderlands 3 oyununa sahip olan herkesin katılımda bulunabileceği etkinlik, Cadılar Bayramı temalı olacak.