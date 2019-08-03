Borderlands 3 İçin Bu Defa da Moze the Gunner Fragmanı Yayınlandı

2K Games ve Gearbox Software, Borderlands 3 için yaptığı tanıtımlara Zane sonrasında bir başka karakter ile devam ediyor. Yeni yayınlanan fragman ile bu defa Moze sahneyi şenlendiriyor.

E3 2019 sırasında kapalı kapılar arkasında gösterilen Borderlands 3 videosunda bu karakterle ilgili uzun uzadıya oynanış bölümleri görmüştük. Kullandığı mühimmat ile ortalığı birbirine katan Moze, devam oyununda seçilebilir Vault Hunter karakterlerinden bir tanesi olacak. Yayınlanan fragmanla da kendisini biraz daha yakından tanıma fırsatımız oluyor.

Anlatılanlara bakılırsa Moze esasen silah üretimi yapan Vladof şirketinin emri altında çalışıyormuş. Bu şirketi serinin önceki oyunlarında da görmüştük. Ne var ki, ekibiyle birlikte çıktığı son görev esasen bir tuzakmış. Ekibin tamamı yok edilmiş ama Moze Iron Bear sayesinde hayatta kalmayı başarmış. Bu hadise sonrasında da karakterimiz yoluna Vault Hunter olarak devam etme kararı almış.

Fragmanın ilerleyen kısımlarında da Moze ve Iron Bear arasındaki bağın ne denli kuvvetli olduğunu ve birbirlerinin arkasını koruyup kollarken görebiliyoruz. Oldukça etkileyici sahnelerin olduğunu söylemek gerek. Mesela Iron Bear Moze için yemeğini pişirirken Moze ise Iron Bear'ın hasar gören parçalarını onarıyor. Muhtemelen Borderlands 3 oyununda buna benzer birçok ara sahne göreceğiz.

Gunner sınıfından olan Moze için yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler!