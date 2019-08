Borderlands 3 için Yeni Videolar Yayınlandı!

Borderlands 3 için yeni fragmanlar ve oynanış videoları yayınlanmaya devam ediliyor. 2K Games ve Gearbox Software, çıkışına bir aydan az bir zaman kala devam oyunu için yeni bir fragman daha yayınladılar. Bununla birlikte oyun dünyasının önde gelen oyun sitelerinden de sürüsüne bereket oynanış videoları paylaşıldı.

Yeni Borderlands 3 fragmanı The Borderlands are Yours (Sınır Bölgeleri Sizin) adıyla yayınlandı. Oldukça kaotik bir sunumu olan fragmanda oyuna dair birçok şeyi görebiliyoruz. Aralarından seçim yapabileceğimiz karakterlerimiz ve özel yetenekleri, Claptrap, senaryo boyunca karşımıza çıkacak olan birbirinden tehlikeli düşmanlarımız, olmazsa olmaz baş düşmanlarımız Calypso ikizleri, silahlar, silah monte edilmiş araçlar, oyunun geçeceği mekanlar ve daha niceleri ekranımıza geliyor.

Bir saniye bile olsa sakinliğin yaşanmadığı fragmanın seyir zevkinin oldukça yüksek olduğunu söylememiz gerekiyor. Bilhassa da uzun zamandan sonra özlediğimiz atmosfere geri dönecek olmak ister istemez heyecanlandırıyor ama neyse ki fazla bir zaman kalmadı. O kadar sene bekledik, bir ay daha bekleriz herhalde değil mi?

Gelelim oynanış videolarına. Game Informer, GameSpot, IGN, Kotaku ve PlayStation Blog siteleri Borderlands 3 oyununun çıkışı öncesindeki son oynanış videolarını paylaştılar. Eğer videoları izlemek isterseniz, aşağıdan göz atabilirsiniz.

Keyifli seyirler dileriz!

Game Informer

GameSpot

IGN

Kotaku

PlayStation Blog

Gearbox Software tarafından geliştirilmiş olan Borderlands 3, 13 Eylül 2019 tarihinde 2K Games tarafından PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak