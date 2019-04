Borderlands 3 ile İlgili Yepyeni Detaylar Paylaşıldı

Bugün tarihte sıradan bir gün olabilir ama biz oyuncular için özel bir gün. Çünkü bugün Borderlands serisinin yeni oyunu ile ilgili detaylar biz oyunseverlerle paylaşıldı. Gearbox Software ve 2K Games, bir fragmanla birlikte oyun hakkında yeni detayları paylaştılar.

Haberimize öncelikle dün sizlerle paylaştığmız söylentilerle başlayalım. 2K Games ve Gearbox Software, yaptıkları açıklama ile Borderlands 3 oyununun 13 Eylül 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacağını duyurdu. Bununla birlikte, oyunun PC versiyonu altı aylığına Epic Games Store mağazasına özel olacak. 2020 yılının Nisan ayından itibaren de diğer çevrimiçi mağazalar üzerinden satılmaya başlanacak. Hatırlayacağınız üzere Randy Pitchford, Twitter gönderisinde şahsi fikrini belirtirken altı aylık bir süreden bahsetmişti. Demek ki bu yüzdenmiş. Bunu da öğrenmiş olduk.

Yeni detayların paylaşıldığı bugün, yeni bir fragman daha yayınlandı. Bir buçuk dakikadan birazcık uzun olan bu fragmanda, senaryo boyunca yönetebileceğimiz Moze the Gunner, Amara the Siren, FL4K the Beastmaster ve Zane the Operative isimli dört Vault Hunter karakterini görebiliyoruz.

Bu karakterlerin her birinin kendisine özgü bir yeteneği olacak. Moze karakteri yardım için Iron Bear isimli bir robot çağırabiliyor. Bu robotun güzel yanı ise diğer karakterlerin de üzerine binebilecek olmaları. Amara ise bu oyundaki Siren olacak. Bildiğiniz Sirens, muazzam güçleri olan gizemli kadınlardan oluşan bir grup ve Amara ise bu gruptan tanıyacağımız yeni karakter olacak. Şimdilik hakkında pek bir bilgi yok ama yakın dövüşe odaklı bir karakter olarak karşımıza çıkacakmış gibi görünüyor. FL4K the Beastmaster ise adından da anlaşılacağı gibi her birinin kendisine özgü becerileri olan yaratıklara hükmedebiliyor. Zane the Operative de teçhizat kullanımının ağırlıkta olacağı bir karakter olacak. Düşmanların dikkatini dağıtmada oldukça işimize yaratacakmış gibi görünüyor.

Fragmanın ilerleyen kısımlarında ise Borderlands 3 oyunundaki ana kötü karakterlerimizi görüyoruz: Calypso Twins. Gearbox Software tarafından verilen bilgiye bakılırsa bu çılgın kardeşler, galaksinin nihai gücünü ellerine geçirebilmek için senaryo boyunca çeşitli haydut çeteleri ile iş birliğinde bulunmaya çalışacaklar.

Hazır karakterlerden bahsediyorken, bu zamana kadar paylaşılan fragmanlar ışığında Brick, Claptrap, Ellie, Lady Aurelia, Lillith, Marcus, Maya, Mordecai, Moxxi, Rhys, Sir Hammerlock, Tannis, Tiny Tina ve Zeco karakterlerinin geri dönüş yapacaklarını söyleyelim.

Borderlands 3 oyununda Level Sync ve Tentpole isimli iki yeni özellik olacak. Level Sync, her bir oyuncu için kooperatif oynanış sistemini, çevrimiçi veya bölünmüş ekranda oynanıyor olması veya karakter seviyeleri veya görev ilerleyişi fark etmeksizin, ölçeklendirerek daha keyifli hale getirecek. Tentapole ise Mad Max oyununda araçlarla yapılan çatışmaları andıran bir deneyim sunacak.

Oyunun PC versiyonu donanım üreticisi AMD tarafından geliştiriliyor. Bu bağlamda da serinin son oyunu, AMD Radeon ekran kartları ve Ryzen işlemcileri için özel olarak optimize edilecek.

Son olarak Gearbox Software ve 2K Games, 1 Mayıs 2019 tarihinde Borderlands 3 ile ilgili oynanış gösteriminin yapılacağı bir canlı yayın düzenleyecekler. Bu canlı yayın sırasında da oyunun oynanışına dair çok daha detaylı bilgiler edineceğiz.