Borderlands 3 Oyununun Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Borderlands serisinin yeni oyunu ile buluşmamıza iki haftalık bir zaman kaldı. Geçtiğimiz Mart ayındaki PAX East 2019 sırasında duyurulmuş olan Borderlands 3, 13 Eylül 2019 tarihinde PlayStation 4, PC, Stadia ve Xbox One için satışa sunulacak. Geliştirilme süreci bu ay tamamlanan oyun için 2K Games ve Gearbox Software yeni bir duyuru daha yaptılar. Borderlands 3 için sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

Borderlands internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, sisteminizde AMD FX-8350 veya Intel i5-3570 işlemci, 6 GB bellek ve AMD Radeon HD 7970 veya NVIDIA GeForce GTX 680 ekran kartı varsa, oyunu en düşük ayarlarda rahatlıkla oynayabilmeniz mümkün olacak.

Detayların tamamı ise şöyle:

Borderlands 3 En Düşük Sistem Gereksinimleri (1080p)

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 (güncel hizmet paketi)

İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel i5-3570

Bellek: 6 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7970 veya NVIDIA GeForce GTX 680 (2 GB)

Depolama Alanı: 75 GB

Borderlands 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri (1440p)