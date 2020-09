Borderlands 3 PS5 ve Xbox Series Platformlarına Geliyor!

Yayıncı 2K Games ve geliştirici Gearbox Software tarafından yapılan açıklamaya göre Borderlands 3 PS5 ve Xbox Series platformlarına gelecek. 2K Games ve Gearbox Software, Borderlands 3'ün PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S platformlarına ne zaman çıkacağı ile ilgili bilgi paylaştı. Borderlands 3 çıkış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

Gearbox Software tarafından geliştirilen Borderlands 3, 13 Eylül 2019 tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One platformlarına, 30 Ekim 2019 tarihinde MacOS'a, 17 Aralık 2019 tarihinde ise Google Stadia platformuna çıkışını gerçekleştirdi. Video oyununun PC sürümü 2K ile Epic Games arasında yapılan bir anlaşma nedeni ile ilk olarak Epic Games Store üzerinden satışa sunulmuştu. Aksiyon rol yapma oyunu, çıkış yaptıktan altı ay sonra Steam'e de geldi. Video oyunu, çıkış yaptıktan kısa süre sonra dünya genelinde çok beğenildi.

Yayıncı 2K Games ve geliştirici Gearbox Software, Borderlands 3'ün PlayStation 5 ve Xbox Series platformlarına da geleceğini açıkladı. Aksiyon rol yapma oyunu türündeki video oyunu 2021 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarına çıkışını gerçekleştirecek. Borderlands 3, tek oyunculu modda PlayStation 5 ve Xbox Series X platformlarında 4K çözünürlükte ve 60 FPS'te çalışacak.

Video oyununun PlayStation 4 ve Xbox One sürümüne sahip olan oyuncular ücretsiz yükseltme yapabilecek. Ayrıca satın alınan tüm ek içeriklerin ve oyun kayıtlarının da yeni nesil konsola aktarılabileceği belirtiliyor. Aksiyon rol yapma oyunu türündeki Borderlands 3 şu anda PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia platformlarında mevcut. Video oyununun PC sürümü Epic Games Store ve Steam'de yer alıyor.

Mayhem is coming to next gen! And we heard you about vertical split-screen -- that's coming to current-gen too! #Borderlands3 pic.twitter.com/RuxqQx5THI