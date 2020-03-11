Borderlands 3, Steam Mağazasında Ön-Siparişe Açıldı

Geçtiğimiz ayın PAX East 2020 festivalindeki The Gearbox Main Theater Show panelinde 2K Games ve Gearbox Software, Steam kullanıcılarını ilgilendiren bir duyuru yapmıştı. Çıkışını takiben PC platformunda altı ay boyunca Epic Games Store üzerinden satılmakta olan Borderlands 3, 13 Mart 2020 Cuma günü Steam mağazasına da gelecek.

Dün itibarıyla da Borderlands 3, Steam üzerinden standart sürüme ek olarak iki özel sürümü ile hem ön-siparişe hem de ön-yüklemeye açıldı. Diğer bir deyişle, artık dilediğiniz sürümü ön-sipariş ile satın alabilirsiniz. Hatta şanslısınız ki her üç sürümde de 20 Mart 2020 Cuma gününe kadar sürecek %50 oranında bir indirim söz konusu.

Borderlands 3 Deluxe Sürüm farklı Vault Hunter, Echo Device ve silah görünümleri için Retro Cosmetic Paketi, Neon Cosmetic Paketi ve Gearbox Cosmetic Paketi, iki Toy silahın, Toy el bombası modunun ve süs eşyalarının bulunduğu Toy Box Weapons Paketi, XP ve Loot Drop Boost modlarını barındırıyor. Super Deluxe Sürüm ise Deluxe sürüm içeriğine ek olarak, yeni hikayeler, görevler ve meydan okumalar içeren senaryo paketleri, el bombası modu ve kozmetik eşyalar ile geliyor.

Oyun Steam için de satışa sunulmasından sonra, Epic Games Store ile Steam arasında çapraz platform desteği sağlanacak. Yani her iki mağazanın kullanıcıları bir araya gelerek birlikte kooperatif ve çevrimiçi çok oyunculu olarak oynayabilecekler.