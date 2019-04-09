Borderlands 3'te Ganimetinizi Kapmak için Uğraşmayacaksınız

Borderlands 3 oyununun oynanış sistemine dair detaylı bilgileri 1 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak olan canlı yayında öğreneceğiz. Eğer sizler de bizim gibi oyuna ne tarz yeniliklerin getirilmiş olduğunu merak ediyorsanız, o günü iple çekiyorsunuzdur. Bakalım serinin yeni oyunu öncekilerden hangi noktalarda ve ne şekilde ayrılacak? 2K Games ve Gearbox Software şimdilik pek bir ipucu vermiş değil ama kooperatif oynanışa dair memnun edici bir detay gün yüzüne çıktı. Borderlands 3 oyununda ganimetinizi diğer oyunculara kaptırmayacaksınız.

Bildiğiniz gibi Borderlands serisi, kooperatif oynanışı ön-planda tutuyor. İşbirliğinin büyük bir öneminin olduğu seri oyunlarında, bu oynanış sisteminin olumsuz yanı da yok değil. Mesela düşen bir ganimeti, ona ilk ulaşan cebine indiriyor. Bir diğer deyişle eğer ihtiyacınızın olabileceğini düşündüğünüz ganimete ulaşamazsanız, diğer oyuncunun işine yarıyor. Tabii ki takım arkadaşınız iyi niyetli değilse. Ancak bu durum, Borderlands 3 oyununda bir sorun olmaktan çıkacak.

Gearbox Software Sanat Yönetmeni Scott Kester, yaptığı açıklama ile serinin yeni oyununda kooperatif oynanış sistemini iyileştirdiklerini söyledi. "Kendi seviyeleriniz veya görev ilerleyişleriniz fark etmeksizin, siz ve arkadaşınız birlikte çevrimiçi veya yan yana oynayabileceksiniz ve her biriniz sadece anlamlı miktarda hasar vermekle kalmayacak, ayrılmış ganimet akışınızı da alacaksınız. Artık ganimet ninjaları olmayacak!"

Ancak bu iyileştirme tabii ki eski kooperatif sisteminin tarihe karışması anlamına gelmiyor. Eğer 'kapanın elinde kalsın' mantığı hoşunuza gitmediyse, sunulacak olan bir seçenek ile klasik sisteme dönüş yapabilmeniz mümkün olacak. Gearbox Software, biz oyunculara seçim şansı sunuyor olacak.

Silah üreticileri Borderlands 3'te yenilik sunacaklar

Bu arada Sanat Yönetmeni Scott Kester, Borderlands 3 oyunundaki yeni silahların özelliklerinin birkaçı hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmedi. Buna göre; Borderlands 3 oyununda, serinin önceki oyunlarından tanıdığımız silah üreticileri de yeni oyunda yer alacaklar ama tabii ki bazı yenilikleri olacak. Mesela Atlas artık Fire Tracker eklentisi olan silahlar ve Smart Bullets sunacak. DAHL ise alternatif atış modları olan silahlar da satıyor olacak. Maliwan da iki element arasında geçiş yapabileceğiniz ve temel hasarın verilmesinin garanti olduğu silahları yelpazesine dahil etmiş olacak. Bunların dışında, alev püskürken volkan meydana getiren tüfekler ve düşmanları kovalayan ayaklı silahlara da denk gelecekmişiz.

Görünüşe göre Borderlands 3, silah çeşidi açısından epey çılgın bir oyun olacakmış gibi görünüyor ve bunlar Scott Kester tarafından söylenenler. Bakalım 1 Mayıs 2019 tarihindeki canlı yayın sırasında daha ne kadarını göreceğiz? Gelişmeler için bizi takipte kalın!