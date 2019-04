Borderlands 3'te Slag Yerine Farklı Bir Element Olacak

Sosyal ağlar üzerinde oyuncuların geliştiriciler ve yayıncılar ile karşılıklı sohbet edebildiklerini ve merak ettiklerini sorup, eğer kritik bir soru değilse cevap alabildiklerini sık sık görebiliyoruz. Bu sayede de, kafalarda oluşan soru işaretleri de cevaplarını bulmuş olurken yeni detayları da kısım kısım öğrenmek mümkün oluyor. Yakın bir zaman de Borderlands 3 ile ilgili yeni bir detay bu sayede ortaya çıktı.

Twitter kullanıcısı TheAwakeHD, Gearbox Software Üst Yöneticisi Randy Pitchford'a Slag elementinin Borderlands 3 oyununda büyük bir rolünün olup olmayacağını sordu.

Pitchford bu soruyu geçiştirmek veya görmemiş gibi davranmak yerine cevap vermeyi tercih etti. Verdiği cevap ise acı tatlı bir haber diyebiliriz. Borderlands 3 oyununda Slag bulunmayacak. Bunun yerine nükleer radyasyon etkisi yaratacak olan yeni bir element olacakmış. Ayrıca bu elementin, verdiği hasarın devamlılığını sağlayacak bir de bileşeni olacakmış.

There is no slag - we replaced it with something that actually makes a little sense. The new “element” damage type, which is like a nuclear radiation effect, has a similar effect to slag (increased vulnerability by those affected) and also has a damage-over-time component.