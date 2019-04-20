Borderlands 3'te Slag Yerine Farklı Bir Element Olacak

Sosyal ağlar üzerinde oyuncuların geliştiriciler ve yayıncılar ile karşılıklı sohbet edebildiklerini ve merak ettiklerini sorup, eğer kritik bir soru değilse cevap alabildiklerini sık sık görebiliyoruz. Bu sayede de, kafalarda oluşan soru işaretleri de cevaplarını bulmuş olurken yeni detayları da kısım kısım öğrenmek mümkün oluyor. Yakın bir zaman de Borderlands 3 ile ilgili yeni bir detay bu sayede ortaya çıktı.

Twitter kullanıcısı TheAwakeHD, Gearbox Software Üst Yöneticisi Randy Pitchford'a Slag elementinin Borderlands 3 oyununda büyük bir rolünün olup olmayacağını sordu.

Pitchford bu soruyu geçiştirmek veya görmemiş gibi davranmak yerine cevap vermeyi tercih etti. Verdiği cevap ise acı tatlı bir haber diyebiliriz. Borderlands 3 oyununda Slag bulunmayacak. Bunun yerine nükleer radyasyon etkisi yaratacak olan yeni bir element olacakmış. Ayrıca bu elementin, verdiği hasarın devamlılığını sağlayacak bir de bileşeni olacakmış.

There is no slag - we replaced it with something that actually makes a little sense. The new “element” damage type, which is like a nuclear radiation effect, has a similar effect to slag (increased vulnerability by those affected) and also has a damage-over-time component. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 16 Nisan 2019

Bu durum elbetteki Borderlands topluluğu için büyük bir tartışma konusu olacak; çünkü, Slag elementinin Borderlands 2 ile seriye dahil olması Borderlands topluluğu içinde çok çeşitli tepkileri de beraberinde getirmişti. Bakalım bu açıklama sonrasında neler yaşanacak?

Bilmeyen takipçilerimiz için bilgilendirme yapmak gerekirse, Slag her ne kadar kronolojik olarak Borderlands: The Pre-Sequel oyununda keşfedilmiş olsa da karşımıza ilk olarak Borderlands 2 oyununda çıkmış bir element tipi. Balçığa benzeyen bu element, düşmanların etrafını sararak diğer elementlere göre çok daha fazla zarar verebiliyor. Borderlands oyununun finaline doğru Vault Hunter'ların The Vault'u açmalarından sonra Pandora gezegenine yayılan Eridium elementinin tasfiyesinin yan ürünü olan Slag, ayırt edici özellikleri sebebiyle silah üretimi için kullanılmıştı. Öte yandan Handsome Jack, Eridium için araştırma yapmaya başladığında Slag elementinin genetik mutasyona yol açan özelliklerinin olduğunu da keşfetmişti.

Son olarak, önümüzdeki ayın başında Borderlands 3 için ilk oynanış gösteriminin yapılacak bir canlı yayın olacak. Bu canlı yayın sırasında, hem bu yeni element hem de oyunun geneline dair yepyeni detaylar öğreneceğimizi hatırlatmadan geçmeyelim.