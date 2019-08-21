Borderlands 3'ten The Circle of Slaughter ve Proving Grounds Detayları Geldi

GamesCom 2019 fuarında Borderlands 3 ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı. 2K Games ve Gearbox Software, The Circle of Slaughter ve Proving Grounds hakkında yeni bilgiler paylaştılar.

The Circle of Slaughter aslında seride daha önceden gördüğümüz bir içerikti. Yani ilk kez Borderlands 3 oyununda göreceğimiz bir şey değil ama serinin önceki oyunlarını oynamamışsanız, sizler için bir bilgilendirme yapalım.

The Circle of Slaughter, oyun boyunca karşınıza çıkacak olan arenalar olacak. Silah imalatçısı Torgue tarafından desteklenen bu arenalarda, beş turdan oluşan etkinliklerde üzerinize dalga dalga akan düşmanlara karşı ayakta kalmaya çalışacaksınız. Takım çalışmasının büyük önem arz edeceği yaşam savaşı sırasında, yere düştüğünüzde sizi kaldıran olmazsa, o zaman etkinlik sona ermiş olacak. Bununla birlikte eliniz boş döneceksiniz.

Proving Grounds ise en az The Circle of Slaughter kadar sıkıntılı olabilecek bir meydan okumalar sistemi diyebiliriz. Zaman sınırlamasının olacağı bu sistemde, sizi Overseer olarak bilinen Eridian tarafından verilen görevler bekleyecek. Üç yeri kapsayacak olan bu görevlerde, otuz dakika veya daha kısa sürede büyük çaplı olanlar dahil olmak üzere bütün düşmanları bertaraf etmeniz gerekecek. Meydan okumaları ne kadar seri ve etkili bir biçimde tamamlarsanız, o kadar iyi ödülleri cebe indireceksiniz. Meydan okumalar sırasında, ölmeden bitirmek ve Fallen Guardian gibi belirli bir düşmanı öldürmek dahil ek hedefler koyulacak. Bu ek hedefleri de tamamlamanız durumunda, çok daha fazla ödül kazanabileceksiniz.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmiş olan Borderlands 3, 13 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak.