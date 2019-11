Borderlands 3'ü Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynayabilirsiniz

Bu hafta sonu için herhangi bir planınız yoksa sizlere Pandora gezegeninin yolu göründü diyebiliriz. 2K Games ve Gearbox Software, hafta sonu boyunca Borderlands 3 oyununu ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyacak.

Bildiğiniz gibi büyük yayıncılar hafta sonları boyunca popüler oyunlarını belirli bir süreliğine ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuyorlar. Böylece mevzu bahis oyunu almayı düşünüyorsak ve önceden demosu yayınlanmamışsa, nihai kararı vermek için uygun bir fırsat oluyor. Henüz Borderlands 3 oyununu denememişseniz ve alıp almama konusunda ikilemdeyseniz, buyurun size güzel bir fırsat daha.

PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında 21 - 24 Kasım 2019 tarihleri arasında Borderlands 3 oyununu deneyebileceksiniz. Herhangi bir sınırlandırma olmayacak. Yani ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyebileceksiniz. Deneme süreciniz boyunca oyundan memnun kalır ve tam sürümü almaya karar verirseniz, kaydettiğiniz ilerleme doğrudan aktarılacak ve hiçbir kayıp yaşamadan maceranıza devam edebileceksiniz.

Şu anlık Xbox Live Gold abonelerine özel olan Efsane Cuma indirimlerinde Borderlands 3 oyununun standart sürümünün 275,40 TL, Deluxe Edition sürümünün 384,30 TL ve Super Deluxe Edition sürümünün de 489,30 TL gibi bir fiyata satıldığını söylemeden geçmeyelim.

Borderlands 3 konusu

Borderlands 2 oyununun finalinden bir süre sonrasında geçen Borderlands 3 oyununun konusuna göre, Troy ve Tyreen Calypso Pandora gezegeninden başka gezegenlerde de Vault'ların olduğunu öğreniyorlar. Bu Vault'ları ele geçirmek için harekete geçen ikili, sorunları şiddetle çözme eğiliminde olan Children of the Vault tarikatını kuruyorlar. Bundan haberdar olan orijinal Borderlands oyununun karakterlerinden Lilith de tarikatı durdurmak için Moze the Gunner, Amara the Siren, FL4K the Beastmaster ve Zane the Operative karakterlerini bir araya getiriyor ve olaylar da bundan sonra gelişiyor.