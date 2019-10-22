Borderlands 3'ün Bloody Harvest Etkinliği Bu Hafta Başlıyor

Borderlands 3, sabırsızlıkla beklenen Cadılar Bayramı etkinliği ile bu hafta içinde karşımıza çıkacak. Oyuna sahip olan herkesin katılımda bulunabileceği Bloody Harvest etkinliği için 24 Ekim 2019 tarihi verildi. 2K Games ve Gearbox Software da başlangıç öncesi ürkütücü bir fragman yayınladılar.

5 Aralık 2019 tarihinde sona erecek olan etkinlik, Sanctuary III merkezindeki Maurice isimli bir yapay zeka karakteri tarafından verilecek. Esas hedefimiz ise esasında Captain Haunt ile kapışıp onu bertaraf etmek. Bunun için öncelikle Heck isimli ve etkinliğe özel hazırlanmış olan yeni bir haritaya erişim sağlamanız gerekecek. Tabii ki yeteri kadar Hectoplasm toparlamışsanız. Oyun içi kredi yerine geçen Hectoplasm, Maurice tarafından verilen görevde Haunted adı verilen yeni düşmanları bertaraf ettiğinizde düşüyor. Bu düşmanlar galaksinin dört bir yanında karşınıza çıkacak ve işin güzel yanı ise görevi istediğiniz kadar tekrarlayabiliyorsunuz.

Heck bölümüne erişim sağladıktan sonra, karşılamaya Maliwan askerleri gelecek ancak dost olarak değil. Ayrıca Rakk-o'-Lanterns ve Ratch olmak üzere baş etmeniz gerekecek yeni yaratıklar da karşılama komitesine dahiller. Yeni haritadaki düşmanlarınızı bertaraf ettiğinizde Fearmonger isimli yeni bir Legendary tüfek düşürme şansınız olacak. Ayrıca Anointed silahlar da bulabileceksiniz. Ne var ki bu silahlar sadece etkinlik süresince kullanabileceksiniz.

Bunların dışında Heck haritasının dışında düşürebileceğiniz mevsimsel ve yine etkinliğe özel kozmetik eşyalar, ECHO Device, Global Weapon, Moze'un robotu ve FL4K'in yaratıkları dahil her bir Vault Hunter için farklı görünümler ve silah süsü olacak. Bu içerikleri açmak için de çeşitli meydan okumaları tamamlamanız gerekecek.

Yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!