Borderlands 3'ün E3 2019 Fragmanı ve Yeni Borderlands 2 İçeriği Yayında

Microsoft tarafından düzenlenmiş olan E3 2019 konferansının yıldızlarından bir tanesi de Gearbox Software idi. Amerikan menşeli şirket sadece Borderlands 3 için yeni fragman yayınlamadı, aynı zamanda Borderlands 2 için yeni içerik duyurusunu da yaptı.

Önceliğimiz tabii ki Borderlands 3. Oldukça kaliteli bir fragmanın hazırlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Tamamı ara sinematiklerden oluşuyor ama izlemesinin oldukça keyifli olduğunu söylersek yanlış olmaz. Aksiyonun bir an bile durulmadığı fragmanda, hem senaryo boyunca yöneteceğimiz karakterlerimizi, hem Claptrap'i ve hem de baş düşmanlarımızı görme fırsatımız oluyor.

İyi seyirler dileriz!

Gelelim Borderlands 2 için bir süre önce ortaya çıkan yeni indirilebilir içeriğe. Gearbox Software tarafından Commander Lilith & The Fight for Sanctuary adıyla duyurulmuş olan içerik, halihazırda indirilebilir. İçeriği indirdikten sonra erişim sağlayabilmek için de harita üzerindeki Fight for Sanctuary bölgesine gitmeniz gerekiyor ki herhangi bir hızlı seyahat istasyonundan ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ne var ki, göreve başlamadan önce Vault Hunter karakterinizin seviyesinin en az otuz olması öneriliyor.

Sanctuary istila altında olduğu ve Vault haritasının da çalındığı konuya göre Vault Hunter'lar Maya, Salvador, Axton, Zer0, Gaige veya duruma göre Krieg karakterlerini yeniden göreceğiz. Yeni yerleri ziyaret edeceğiniz, yeni düşmanlarla savaşacağınız ve enderlik seviyesi Effervescent olan yeni ganimetler toplayacağınız indirilebilir içerikte, Lilith ve Crimson Raider'lara katılarak yeni baş düşmanınız Hector ve beraberindeki yeni Pandora ordusunu ortadan kaldırmanız gerekecek.

Yeni özelleştirme seçeneklerinin, yeni silahların ve yeni ekipmanların da olacağı oyunda, ulaşılabilir olacak son seviyenin artık seksen olacağını da söylemeden geçmeyelim.