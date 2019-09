Borderlands 3'ün Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı PC'de Borderlands 2'yi Katladı

Adını ilk olarak 2015 yılında duyduğumuz Borderlands 3 artık bizimle. Geçtiğimiz Cuma günü yaptığı çıkışı ile en çok merak edilen konu da PC platformunda eş zamanlı oyuncu sayısıydı. Gearbox Software Üst Yöneticisi Randy Pitchford, oyunun gördüğü ilgiden son derece memnun durumda.

PAX East 2019 sırasında yapılan duyurusu sonrasında, oyunun altı aylığına Epic Games Store mağazasına özel olacağının açıklanması, Steam kullanıcıları tarafından büyük bir tepki ile karşılanmıştı ve mağazadaki Borderlands oyunları olumsuz puanlama yağmuruna tutulmuştu. Hal böyle olunca, PC platformundaki Borderlands 3 satışlarının bundan nasıl etkileneceği merak ediliyordu ama görünen o ki herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil.

Fun Fact: On PC, the data is that the launch day peak concurrent players of Borderlands 3 is about *twice-as-high* as the all time peak concurrent players of Borderlands 2. WOW! You guys are great!