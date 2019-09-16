Borderlands 3'ün Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı PC'de Borderlands 2'yi Katladı

Adını ilk olarak 2015 yılında duyduğumuz Borderlands 3 artık bizimle. Geçtiğimiz Cuma günü yaptığı çıkışı ile en çok merak edilen konu da PC platformunda eş zamanlı oyuncu sayısıydı. Gearbox Software Üst Yöneticisi Randy Pitchford, oyunun gördüğü ilgiden son derece memnun durumda.

PAX East 2019 sırasında yapılan duyurusu sonrasında, oyunun altı aylığına Epic Games Store mağazasına özel olacağının açıklanması, Steam kullanıcıları tarafından büyük bir tepki ile karşılanmıştı ve mağazadaki Borderlands oyunları olumsuz puanlama yağmuruna tutulmuştu. Hal böyle olunca, PC platformundaki Borderlands 3 satışlarının bundan nasıl etkileneceği merak ediliyordu ama görünen o ki herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil.

Fun Fact: On PC, the data is that the launch day peak concurrent players of Borderlands 3 is about *twice-as-high* as the all time peak concurrent players of Borderlands 2. WOW! You guys are great! — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 13 Eylül 2019

Gearbox Software Üst Yöneticisi Randy Pitchford tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, devam oyununun sadece PC platformundaki eş zamanlı oyuncu sayısı Borderlands 2'nin tüm zamanlardaki oyuncu sayısını ikiye katlamış. Epic Games şu an için satış rakamları ve toplam oyuncu verisiyle ilgili bir açıklama yapmış değil ama Pitchford eş zamanlı oyuncu sayısının Borderlands 3'te 250.000 civarı olduğunu söylüyor. İkinci oyunun tüm zamanlardaki en fazla oyuncu sayısının 124.678 olmasıyla aradaki farkın ne derece fazla olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz.

Borderlands serisinin fazlaca popüler olmasının bunda etkisi tabii ki büyük ama diğer yandan sabırsızlıkla beklenen oyunlar Epic Games Store üzerinde iyi bir performans gösteriyorlar. Mesela Mayıs ayında satışa sunulmuş olan Dauntless oyuncu sayısı, erken erişimdekinin dört katından fazlasına ulaşmış durumda. Hal böyle olunca 250.000 de gerçekçi bir rakam diyebiliriz. İlerleyen zamanlarda bu sayının çok daha fazla olacağına ve seri açısından bir tüm zamanlar rekorunun kırılacağını tahmin ediyoruz.