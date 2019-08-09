Borderlands 3'ün FL4K'i de Sahneye Çıktı

Borderlands 3 oyunundaki karakterlerimizi tanımak için çıktığımız tur bu haberimizle birlikte sona eriyor. Zane, Moze ve Amara'nın ardından şimdi de sıra FL4K için hazırlanan fragmana geldi sıra.

Vault Hunter karakterlerimizden sonuncusu olan FL4K, Beasmaster sınıfından bir karakter ve üç farklı yeteneği bulunuyor. Bunlardan ilki Rakk Attack. Bu saldırı şeklinde havaya sıçrayıp yakınlarınızdaki düşmanlarınıza yukarıdan saldırı yapabiliyorsunuz. Ayrıca ihtiyaç anında Spiderant Centurion yaratığını yardımınıza çağırabiliyorsunuz. Bu yaratığın yaptığı her saldırıda karakterinizin sağlığı doluyor.

İkinci yetenek ise Gamma Burst ve yanınızdaki yaratığı beraberinde radyasyon hasarı vererek doğrudan bir noktaya ışınlama imkanı sunuyor. Bu yetenek ile aynı zamanda yardımınıza Guard Skag yaratığını çağırabiliyorsunuz. Bu yaratığın size sağlayacağı fayda ise FL4K'in vereceği hasarı katlaması olacak.

Son olarak Fade Away yeteneği ile Jabber Sidekick yaratığından bahsedelim. Eğer hareketlerinizin ve sağlık yenilemesinin hızını arttırmak istiyorsanız bu yeteneği kullanabilirsiniz. Jabber Sidekick ise halihazırdaki arttırılmış hareket hızınıza kendisi de katkıda bulunuyor. Üstüne üstlük bu yaratık diğer iki yaratıktan farklı olarak kendisine ait küçük bir silah ile gelecek.

2K Games ve Gearbox Software tarafından FL4K the Beasmaster için hazırlanmış olan yeni Borderlands 3 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.