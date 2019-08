Borderlands 3'ün Geliştirilme Sürecinin Sonuna Gelindi

Eğer Borderlands 3 için gün sayıyorsanız size müjdeli bir haberimiz var. Gearbox Software yaptığı açıklama ile serinin devam oyununun geliştirilme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Bu aynı zamanda oyununun olası bir ertelenme durumuyla karşı karşıya kalmamızı da ortadan kaldırmış oldu.

Oyun geliştiricileri ve yayıncı şirket, geliştirilme aşamasında olan oyunlar için geliştirilme aşamasının tamamlandığını belirtmek için Gone Gold tanımlamasını kullanıyorlar. Eğer bir oyun bu aşamaya gelmişse, ilk gün güncellemesi ve çıkış sonrası yayınlanacak olan indirilebilir içerikler de dahil olmak üzere her şey hazır olmuş demektir. Ayrıca oyunun fiziksel sürümleri için de seri üretime geçilmiş oluyor.

We are pleased to announce that #Borderlands3 has gone GOLD! Thank you to everyone who worked so hard to make this happen! We’ll see you September 13th Vault Hunters! pic.twitter.com/CgwKbTgP9A