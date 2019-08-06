Borderlands 3'ün İlk On Dört Dakikasını Gösteren Yeni Video Yayınlandı

Borderlands 3 için geri sayım devam ederken, IGN yeni bir oynanış videosu daha paylaştı. Eğer devam oyununun açılış kısmını merak ediyorsanız önden buyurun.

Videonun toplam uzunluğu on dört dakika ve geçtiğimiz nisan ayının başında yapılan gösterim ile aynı yerden başlıyor. Yani her oyunda olduğu gibi bu oyunda da alıştırma bölümü ile başlangıcı yapıyoruz. Claptrap konuşmasına ara verdikten sonra karakter yaratma ekranının olduğu yere doğru gidiyoruz.

Oynanış videosunun az ilerisinde, karşımıza ana karakterlerimizin Pandora gezegeninin haricindeki gezegenlerde Vault bulmak amacıyla kurdukları Children of the Vault topluluğuna ait propaganda merkezi çıkıyor. Sadık dostumuzun kapıdaki korumayla yaptığı geyik muhabbeti tadındaki konuşmadan sonra kapı alışılmışın dışında bir şekilde açılıyor ve akabinde aksiyonun içine balıklama dalıyoruz.

Çatışma sırasında senaryo boyunca karşılaşacağımız düşmanlardan Psycho ve Fanatic olmak üzere ikisi çıkıyor. Bunlar bu oyunun standart düşmanlarından ve hemen her yerde karşımıza çıkacaklar.

Oyundaki ana düşmanlardan ilki ise sizin de gördüğünüz gibi Shiv olacak. Elinde koca bir pala taşıyor olmasına rağmen oldukça seri ve bu da onu haliyle tehlikeli yapıyor. Ne var ki kendisini kısa sürede bertaraf ediyor ve tahtalı köye postalıyoruz.

Borderlands 3 oyununa dair daha birçok şeyi gördüğümüz ilk on dört dakika videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!