Borderlands 3'ün İlk Oynanış Gösterimi Yapıldı ve Yeni Detayları Geldi

Borderlands 3 oyununun oynanışını merak ediyorduk. Geçtiğimiz ayın başlarında devam oyunu ile ilgili birçok önemli detay paylaşılmış olsa da oynanışa dair herhangi bir şey gösterilmemişti. Bunun için 1 Mayıs 2019 tarihi verilmişti. Beklenen gün ise geldi ve çattı. Borderlands 3 oyununun oldukça uzunca bir oynanış gösterimi yapıldı.

Yaklaşık kırk beş dakika civarı bir uzunluğa sahip olan gösterim sırasında oyunla ilgili birçok detayı da görme fırsatımız oldu.

Gösterimin başlangıcında Borderlands 3 oyunundaki Siren olacak Amara'yı karakterimizin görünüşünü özelleştirebildiğimiz Quick Change Station noktasında görebiliyoruz. Özelleştirme istasyonu ile karakterimizin kafasını, dış görünümünü, renklerini, tepkilerini ve ECHO görünümünü değiştirebilmek mümkün oluyor.

Quick Change Station noktasındaki tercihe bağlı ayarlamalar yapıldıktan sonra, çoğu oyunun başlangıç kısmında olduğu gibi Borderlands 3 oyununda da bir eğitim kısmı yer alıyor. Bu eğitim kısmında, depar atarken objelerin altından kayarak geçmek, tırmanarak yüksek yerlere ulaşabilmek ve sandıkları açarak ganimet toplamak gibi oynanış sistemine dair bazı özellikleri öğreniyoruz. Hazır silahlardan bahsetmişken, bazı silahların birden fazla ateş etme modunun olduğunu da öğreniyoruz. Mesela Vladof tabancası alternatif atış modu ile namlunun altındaki yuvadan ufak roketler fırlatabiliyor. Bazı element silahlarında ise birden fazla element kullanılabiliyor ve bu elementler arasında geçiş yapılabiliyor.

Eğitim bölümü sonrasında ise Claptrap bize bir başlangıç görevi veriyor. Bu göreve göre ilk fragmanda da gördüğümüz ve kendilerine Children of the Vault adını vermiş olan bir tarikat Pandora gezegeninde bir karışıklığa neden olduğunu haber veriyor ve bizi gizliliğin büyük önem arz ettiği bir göreve yönlendiriyor. Amacımız ise tarikatın yerel propaganda merkezine sızarak bu merkezin başındaki isim olan Shiv ile yüzleşmek. Ne var ki Claptrap bu görev sırasında kaçırılıyor ve onu kurtarmak ise bize bağlı olacak.

Yapay zeka karakterlerini diriltebildiğimizi, yapay zeka karakterlerinin de bizi diriltebildiği ve Loot Instancing sistemi sayesinde düşen ganimetlerin seviyelerinin karakterlere göre değiştiği gibi detayların da yer aldığı oynanış gösteriminde, Sanctuary 3 adı verilen yeni merkezi de görme fırsatımız oluyor. Temelde bir ana gemi olan Sanctuary 3, bizi Pandora gezegeni dışındaki başka gezegenlere de götürecek. Anlayacağınız üzere bizi gelmiş geçmiş en büyük Borderlands oyunu bekliyor. Bu gemi yarıca özelleştirilebilir de olacak. Ana gemideyken aynı zamanda iki farklı dükkandan yeni eşyalar almak, Gold Key sandıkları açmak, depolama kasası geliştirmeleri ve çok daha fazlasını almak mümkün olacak.

Oynanış gösterimi sırasında ana gemide bir tura da çıkıyoruz. Bu tur sayesinde bizlere hikayeyi anlatacak olan ve aynı zamanda silah satıcısı olan Marcus karakterini görebiliyoruz. Aynı Borderlands 2 oyununda olduğu gibi yine bir atış poligonu olacak ve böylece silahlarımızı test edebilme imkanı bulacağız. Marcus dışında ilk olarak Borderlands oyununun ikinci indirilebilir içeriğiyle gelen Mad Moxxi'nin barını görebiliyoruz. Eğer Borderlands 2 oyununu oynadıysanız, burası size oldukça tanıdık gelecektir. Barın girişinde, otomatik satış makinesi bulunuyor ve bu makineden şansınıza kaliteli bir silah ve el bombası da düşebiliyor. Turun devamında ise Dr. Patricia Tannis'in revirini, Lilith'i, Sir Hammerlock'un kaldığı yeri, Moxxi'nin kızı Ellie'yi, ilk Borderlands oyununda bize araştırma görevi verip de Borderlands 2 oyununda ender Eridium kredisine karşılık geliştirme satmaya başlamış olan Crazy Earl'ü de görebiliyoruz. Serinin önceki oyununda tanıştığımız karakterleri Borderlands 3 oyununda da görebilmek hoş oldu desek yalan olmaz.

Borderlands 3 ile ilgili olarak verilen bir diğer bilgi ise oyunda oyun içi ödeme sisteminin olacağıydı. Ne var ki bu sistemde oynanışa etki edecek bir şey satın almanız mümkün olmayacak. Yaratıcı Yönetmen Paul Sage, vereceğimiz gerçek paraya karşılık sadece karakterimizi özelleştirmeye yönelik kozmetik ürünler alabileceğimizi söyledi. Sage ayrıca oyuncuları oyun içi ödeme yapmaya zorlamayacaklarını da kesin bir dille belirtti.

Ancak işin ilginç yanı şu ki oyunun Deluxe sürümü üç kozmetik paket ile gelecek. Bu kozmeti paketlerin içinde de bir silah paketi, XP ve ganimet düşürme takviyesi bulunuyor. XP ve ganimet düşürme takviyesinin kozmetik pakete dahil edilmesi aslında biraz ilginç çünkü bunlar doğrudan oynanışı değiştirmeye yönelik içerikler olarak sayılabilir. PC Games sitesinin konu ile ilgili olarak sorduğu soruya cevap veren 2K, "Oyundaki gelişimin ve yağmalama sistemlerinin dengesini çok ciddiye alıyoruz." yorumunda bulundu ve devam etti. "Borderlands 3'teki bu sistemlerin; Deluxe, Super Deluxe ve Collector's Edition'ların sağlayacakları faydaların ince ayarlamalarını halen yapıyoruz ama şu aşamada onaylayabiliriz ki hem ganimet hem de XP takviyelerinin seviyeleri sınırlı olacak ve önceki Borderlands oyunlarındaki takviyeler gibi belirli teçhizat parçalarıyla bağlı olacaklar. Amacımız oyunculara anlık takviye sağlamak ama Borderlands 3 deneyiminin geneline işleyecek bir şey değil."

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Borderlands 3, 13 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak.