Borderlands 3'ün İlk Senaryo İçeriği Duyuruldu

Geçtiğimiz hafta içerisinde Borderlands Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, bu hafta içerisinde Borderlands 3 için hazırlanan ilk senaryo içeriğinin açıklanacağını öğrenmiştik. 2K Games ve Gearbox Software, Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot içeriğini duyurdular.

The Borderlands Show yayını sırasında duyurulan Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot, 19 Aralık 2019 tarihinde bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanacak. Season Pass sahiplerinin ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekleri içeriği bağımsız olarak satın alabileceksiniz.

2K Games ve Gearbox Software tarafından verilen detaylara bakılırsa, Mad Moxxi terk edilmiş uzay istasyonu kumarhanesini yağmalamak için kendisine bir ekip kuruyor ve sizin de ekibe katılmanız gerekecek. Ancak The Handsome Jackpot için ana hikayede yeteri kadar ilerleyerek Santuary III'e erişim sağlamış olmanız gerekiyor. Erişimi sağladıktan sonra da yepyeni düşmanlar ve devasa bölüm sonu canavarları ile mücadele ederek Eridium, kredi ve yepyeni Legendary bir eşyanın bulunduğu güvenlik kasasına ulaşmaya çalışacaksınız.

İstasyondaki düşmanlar ve ganimetler karakterinizin seviyesine yükseltilecek. 2K Games ve Gearbox Software kumarhane soygun görevinin ve yeni ekip meydan okumalarının (Crew Challenges) yeteri kadar zorlu ve ödüllendirici olmasını istedikleri için böyle bir karar almışlar.

Son olarak, Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot içeriğiyle Legendary silahlar, teçhizatlar, Vault Hunter karakteriniz için özelleştirme eşyaları, silah süsleri, ECHO cihaz görünümü ve yeni karakter tepkileri de gelecek.