Borderlands 3'ün PS4 Pro Versiyonunda İki Farklı Grafik Ayarı Olacak

Araya zaman girmiyor ki Borderlands 3 ile ilgili yeni bir haber gelmesin. Gerçi bu normal bir durum; çünkü, çıkışı yakınlaşan oyunlarda detaylar hakkındaki bilgi akışı daha da sıklaşıyor ve Borderlands 3 de bir istisna olmayacak. Son yapılan açıklama ise daha çok PlayStation 4 Pro kullanıcılarını ilgilendiriyor.

Gearbox Software Çevrimiçi ve Sosyal Ürün Sahibi Scott Velasquez, oyunun PlayStation 4 Pro versiyonunda iki farklı ayar olacağını açıkladı. Bu ayarlar çözünürlük ve performans üzerine. Eğer çözünürlük sizin için önemliyse Borderlands 3 oyununu 4K çözünürlükte 30 FPS akıcılığında oynayabileceksiniz. Diğer seçenekte ise 1080p çözünürlükte 60 FPS akıcılığında bir oynanış sizi bekleyecek.

Kullandığınız televizyon veya monitör 1080p destekliyorsa, PlayStation 4 Pro konsolunun Supersampling özelliği sayesinde çok daha keskin bir görüntü kalitesinin sunulacağını söyleyelim.

Bahsi geçen detaylar US PlayStation Blog üzerinden yayınlanan röportaj sırasında geldi ama rakip konsol Xbox One X'te de benzer ayarların olacağından şüphemiz yok. Bunu tabii ki Microsoft tarafından yapılacak olan açıklama sonrasında tam anlamıyla öğrenebileceğiz.