Borderlands 3'ün Tanıtım Serisi Başladı: İlk Durağımız Pandora

Büyük bir sabırsızlıkla beklenen oyunların çıkış tarihleri yaklaştıkça hem yayıncının hem de geliştirici stüdyonun yaptığı tanıtımlar da hız kazanıyor. Bu senenin çıkışı büyük bir sabırsızlıkla beklenen oyunlarından bir tanesi Borderlands 3. 2K Games ve Gearbox Software da Claptrap Presents serisinin ilk bölümüyle çıktılar karşımıza.

Bu tür tanıtım serileri daha önceden birçok önemli oyun için yapılmıştı. Genelinde öne çıkartılmak istenen yönlerin ekranımıza getirildiği bu serilerde, çıkışını gerçekleştirecek olan oyunlarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilmiştik. Borderlands 3 için başlatılan Claptrap Presents serisinin ilk bölümünde de bizlere Claptrap ve Steve the Psycho ile Pandora gezegeni tanıtılıyor.

Pandora, üçüncü oyun da dahil olmak üzere tüm Borderlands oyunlarının hikayelerinin geçtiği gezegen oluyor. Ara sıra ikilinin arasında çıkan tatlı sürtüşmelerin yaşandığı oldukça eğlenceli bir sunum ile hazırlanmış olan video sırasında, hem gezegenin ortamına genel bir bakış atıyor hem de senaryo sırasında başımızın belası olmak için birbirleriyle amansız bir yarışa girecek olan Spiderant, Skag, Rakk ve Trash Feeder da dahil olmak üzere birçok yaratığı görme fırsatımız oluyor.

Tüm bunların yanı sıra ziyaret edeceğimiz mekanlardan bazıları da yine aşağıdan izleyebileceğiniz videoda karşımıza çıkıyor. Mesela devasa çöller ve gezegenin Children of the Vault tarikatının elinde olmasından dolayı haydutların ellerinde olan harabeye dönmüş mekanlar gibi.

Keyifli seyirler dileriz!