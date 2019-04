Borderlands 3'ün Tiny Tina'sı Ashly Burch Tarafından Seslendirilecek

Borderlands 3, bu senenin en ilgi çekici oyunlarından bir tanesi olacak. Önümüzdeki ayın başında ilk canlı oynanış gösterimi yapılacak oyun için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Randy Pitchford, yaptığı açıklamayla Tiny Tina karakterinin yine Ashly Burch tarafından seslendirileceğini onayladı.

Borderlands 3 oyununda tanıdık yüzler geri dönecek. Bu yüzlerin arasında Tiny Tina da yer alıyor. Söz konusu geri dönen bir karakter olunca da haliyle bu karakterin yine Ashly Burch tarafından seslendirilip seslendirilmeyeceği bir süredir merak ediliyordu. Merak edilmesinin nedeni ise Tale from the Borderlands oyunundan tanıdığımız Rhys karakterinin son oyunda da yer alacak olmasına rağmen Troy Baker tarafından seslendirilmeyecek oluşuydu. Baker tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, Gearbox Software kendisine rol tekrarı için herhangi bir teklif götürmemiş.

Yaşanan bu hadise sonrasında, benzer bir durumun Borderlands 3 oyunundaki diğer karakterler için de yaşanabileceğinden endişe ediliyordu. Ancak Üst Yönetici Randy Pitchford, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile yüreklere su serpti. En azından Tiny Tina için böyle oldu. Pitchford tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamayla, Ashly Burch’ün Borderlands 3 oyununda Tiny Tina karakterini yeniden seslendireceği kesinleşti.

Yes she has returned.