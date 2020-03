Borderlands 3'ün Yeni Senaryo İçeriğinden İlk Oynanış Videosu Geldi

2K Games ve Gearbox Software, Borderlands 3 oyununun sıradaki hikaye odaklı indirilebilir içeriğinden yeni bir oynanış videosu paylaştılar. Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock'ı merak ediyorsanız, bu videoyu kaçırmayın derim.

Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock, Şubat ayının sonlarına doğru gerçekleşen PAX East 2020 festivalindeki The Gearbox Main Theater Show panelinde duyurulmuştu. Season Pass sahiplerinin ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekleri bu içerik, 26 Mart 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak.

Hikayeye göre Borderlands 2 oyunundan tanıdığımız Sir Alistair Hammerlock ve Wainwright Jakobs en nihayetinde evleniyorlar. Kutlama Xylourgos gezegenindeki Cursehaven kasabasında gerçekleştirilecek ve sizin de bu kutlamaya katılmanız isteniyor. Ne var ki, her zaman olduğu gibi yine başınızda büyük bir dert olacak. Buz gezegenin vahşi yaşamının dışında Wainwright ve Hammerlock ikilisini ayırma niyetinde olan tuhaf bir topluluk, soğukkanlı haydut klanı ve garip görünüşlü yaratıklar dahil birçok düşman ile uğraşmak zorunda kalacaksınız.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock videosu, içeriğin ilk on üç dakikasını gösteriyor. Yalnız sürprizi bozacak sahnelere karşı sizi uyarayım ama herhangi bir şeyi dert etmiyorsanız, keyifli seyirler dilerim.