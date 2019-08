Borderlands 3 Yazarı Tales from the Borderlands'in Devamı İçin İstekli

Ünlü markalar için kendi tarzıyla oyun(lar) geliştiren Telltale Games, Borderlands için de Tales from the Borderlands adıyla bir oyun geliştirmişti. Genel olarak hayranlar pek kabul edebilmiş değiller ama serinin orijinal türünü sevmeyen oyuncuların bu oyun sayesinde seriyle tanışma fırsatı bulmuş olduklarını söyleyelim. Tales from the Borderlands için ikinci sezon duyurusu gelir mi bilmiyoruz ama Borderlands 3 Yardımcı Yazarı Sam Winkler epey istekli.

Farklı bir hikaye sunumu barındırmasına rağmen ana seriye dahil edilen Tales from the Borderlands, ikinci oyundan sonraki bir zamanda geçiyor ve Hyperion çalışanı Rhys ve dolandırıcı Fiona ikilisinin etrafında dönüyordu. Sırt sırta veren ikilinin hedefi ise bir Vault bulup içindekilere konmaktı. Ne var ki senaryo boyunca başlarına gelmeyen kalmıyordu.

Birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız haberimizde de aktardığımız gibi Telltale Games stüdyosunun beklenmedik bir geri dönüş yapmıştı. Hal böyle olunca da, kafamızda bir anda oluşan soru işaretlerinin arasında Tales from the Borderlands için bir devam sezonu görüp görmeyeceğimiz var. Henüz bununla ilgili bir duyuru yapılmış değil ama Borderlands 3 oyununun Yardımcı Yazarı Sam Winkler, ComicBook tarafından yapılan röportaj sırasında "Tales from the Borderlands'in birinci sezonunun kaldığı yerden devam etmeyi çok isterim." yorumunda bulunarak bir devam sezonu için dünden razı olduğunu dile getirdi ve devam etti. "Ortada çözülmemiş çok fazla konu var ve her ne kadar bazı karakterleri Borderlands 3'e getirmiş olsak da çok fazla soru işareti var."

Röportajın ilerleyen kısımlarında ise oyunun sıkı bir hayranı olduğunu dile getiren Winkler, üçüncü oyunun gidişatına bazı hayranların Wiki makalelerine bakmalarına sebep olacak birkaç selam gönderme yerleştirdiklerini de belirtti.

Peki siz Tales from the Borderlands hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğenmiş miydiniz? Eğer beğendiyseniz bir devam sezonu görmeyi ister miydiniz?