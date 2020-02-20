Borderlands Filminin Yönetmen Koltuğunda Eli Roth Oturacak

Lionsgate ve Arad Productions, üzerinde birlikte çalıştıkları Borderlands filminin yönetmen koltuğu için Eli Roth ile anlaştılar. Randy Pitchford ise bunu kazara(!) erkenden duyurdu.

Borderlands filmi 2015 yılı içerisinde duyurulmuştu. Ne var ki aradan geçen senelerde fazla bir detay paylaşılmamıştı. Başroldeki karakterin bir kadın olacağı söylenmiş olsa da oyuncu kadrosu henüz belirlenmiş değil. Ayrıca senaryosu ve vizyona giriş tarihi de bilinmiyor. Hal böyle olunca, filmin gizli bir şekilde rafa kaldırıldığını düşünür olmuştuk.

Randy Pitchford ise yaptığı paylaşım ile Borderlands filminin henüz rafa kaldırılmadığını ortaya koydu. Paylaşımını Twitter hesabı üzerinden yapan Pitchford, Borderlands filminin Eli Roth tarafından yönetileceğini duyurdu. Bu paylaşım kısa bir süre içerisinde silinmiş olsa da Kotaku ekran görüntüsü almayı başarmış.

Roth bildiğiniz gibi Cabin Fever ve Hostel filmlerinin yönetmenliğini yapmıştı. Bu açıdan bakacak olursak, Borderlands filminin epey kanlı olacağı tahmin edilebilir. Ancak çizgi-film tarzındaki sunum, bu şiddeti bir parça törpüleyebilir. Tabii ki tahmin edildiği gibi epey kanlı olacaksa.

Öte yandan bahsi geçen Twitter paylaşımında, PAX East 2020 festivalinde Gearbox Software tarafından düzenlenecek olan Main Theater Show panelinden de bahsedilmiş. Görünüşe göre bu panel sırasında Borderlands filmi ile ilgili merak edilen yeni detaylar paylaşılacak. Randy Pitchford ise heyecanına yenik düşüp, haberi önceden vermiş olsa gerek. Yoksa Twitter paylaşımını niye silsin? Sizce de öyle değil mi?