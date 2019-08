Borderlands Game of the Year Edition Hafta Sonu PS4'te Ücretsiz Oynanabilir

Eğer PlayStation 4 sahibiyseniz, bu hafta sonu için Pandora gezegenine bir davetiyenizin olduğunu söyleyelim. Gearbox Software Borderlands Game of the Year Edition oyununun hafta sonunda Sony konsolunda ücretsiz oynanabileceğini duyurdu.

Hazır Borderlands 3 oyununun da çıkışı yaklaşıyorken güzel bir hazırlık olacak. 16 Ağustos 2019 Cuma günü, yanı yarın TSİ 10:00 sıralarında başlayacak olan program 18 Ağustos 2019 Pazartesi günü TSİ 10:00 sıralarında sona erecek. Bu zaman aralığında oyun ile ilgili her türlü içeriğe kısıtlama olmaksızın erişim sağlayabilmeniz mümkün olacak.

Eğer Vault Insider Program kullanıcısıysanız da oynadığınız her gün için bin puan kazanabileceksiniz. Yani toplamda dört bin puan kazanabilmek gibi bir fırsatınız var. Kazandığınız bu puanlar ile Borderlands 3 oyununda kullanmak üzere özel bir başlık veya karakter görünümü alabiliyorsunuz. Vault Insider Program aynı zamanda Xbox One ve PC platformlarını da kapsıyor.

Geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde satışa sunulan Borderlands Game of the Year Edition, The Zombie Island of Doctor Ned, Mad Moxxi's Underdome Riot, The Secret Armory of General Knoxx ve Claptrap's New Robot Revolution olmak üzere bütün indirilebilir içerikleri sunmasının yanı sıra aynı sistem üzerinden dört kişiye kadar kooperatif desteği, altın sandıkları ve anahtarlar için SHiFT desteği, mini harita desteği sunan güncellenmiş kullanıcı arayüzü ve 4K çözünürlük desteğinin de bulunduğunu söyleyelim.